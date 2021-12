Alex Belli si dichiara a Soleil in diretta: la reazione di Delia Duran crea scompiglio

Alex Belli ha dichiarato il suo amore a Soleil Sorge al Grande Fratello Vip. La reazione di Delia Duran ha creato scompiglio nella Casa.

Alex Belli, come da qualche settimana a questa parte, è stato il protagonista indiscusso della diretta del GF Vip. Ovviamente al suo fianco non è potuta mancare Soleil Sorge.

Fin dall’inizio di quest’edizione i due sono apparsi piuttosto in sintonia. Tant’è che in molti avevano sospettato che ci fosse più di un’amicizia ma entrambi hanno sempre negato tutto, ma questa sera qualcosa è cambiato perché lui ha ammesso di essersi innamorato di lei ed ha chiesto ad Alfonso Signorini se fosse possibile provare questo tipo di sentimento per due persone in contemporanea.

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha confidato di ricambiare, ma non con la sua stessa intensità, ma in tutto questo Delia Duran, la moglie di Alex Belli, come ha reagito?

Delia Duran reagisce alla dichiarazione di Alex Belli a Soleil Sorge al GF Vip

Alfonso Signorini, dopo che i due hanno espresso i loro sentimenti, ha chiarito all’ex stella di Centovetrine di aver invitato sua moglie in puntata, ma lei non è voluta presentarsi in puntata. Il conduttore però le ha dato ancora un’altra chance. Quale? Quella di poter chiamare durante il corso della diretta.

Così Alex Belli al Grande Fratello Vip è entrato in confessionale, aspettando se sua moglie avesse scelto di accettare o meno la proposta ricevuta. Quest’ultima però ha scelto di non chiamare e l’attore è stato molto contento del mancato gesto di lei, convinto che non abbia fatto nulla perchè si fida di lui.

Soleil Sorge però la pensa in maniera totalmente opposta, in quanto ha trovato questo atteggiamento di lei molto sospetto. Quasi come se volesse prolungare questa storia. Alex è rimasto deluso dalla reazione di lei in quanto non vuole che l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne continui a dubitare della sua sincerità.