Sophie Codegoni senza freni racconta l’inedito retroscena sulla notte con Gianmaria

Sophie Codegoni non si è trattenuta durante la diretta del Grande Fratello Vip, rivelando un inedito retroscena sulla notte trascorsa con Gianmaria Antinolfi.

Sophie Codegoni non ha mai fatto mistero di provare una certa attrazione nei confronti di Gianmaria Antinolfi. Le cose tra i due però, per un motivo o per un altro, non sono mai decollate. Tant’è che spesso e volentieri hanno anche avuti pesanti discussioni fin quando nelle scorse ore tutto è cambiato.

Dopo un party organizzato dalla produzione del GF Vip, e qualche bicchiere di troppo, i due si sono abbandonati alla passione, passando la notte a darci baci e carezza. Ovviamente Alfonso Signorini, durante il corso della diretta, non ha perso occasione ed ha subito parlato con i diretti interessati e lei ha svelato un inedito retroscena su quella notte.

GF Vip: Sophie Codegoni racconta la notte di passione con Gianmaria Antinolfi

Sophie Codegoni ha ricordato ad Alfonso Signorini, durante il corso della diretta del Grande Fratello Vip, che lei non ha mai negato di provare una forte attrazione per Gianmaria Antinolfi, ma che il tutto, anche dopo quella serata, resta a livello fisico in quanto a livello mentale non riescono a trovare un punto di incontro.

Nonostante ciò però lei ha deciso di svelare un inedito retroscena su quanto successo quella notte perché i due non erano affatto soli.

L’ex tronista di Uomini e Donne ha ammesso che nel letto con loro quella notte c’era anche Lulù Selassiè, che ovviamente si è accorta di tutto quello che stava accadendo ed ha spronato i ragazzi a continuare perché a lei questa coppia piace ed è contenta che si stia formando.

Purtroppo però Sophie sembrerebbe aver messo di nuovo un punto a questa conoscenza, anche se Gianmaria Antinolfi ha riconfermato che lui è sempre stato molto preso da lei e che è molto contento di quanto accaduto, ma ancora una volta si trovano a viaggiare su due onde completamente diverse.