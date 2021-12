Quali sono i segni zodiacali meno empatici? Ecco i primi tre

Oggi scopriremo quali sono i segni zodiacali meno empatici. Ecco la classifica dei primi tre: scopri se c’è anche il tuo segno zodiacale

Non tutti sanno che un determinato comportamento può dipendere dal segno zodiacale di appartenenza. Oggi parleremo dei segni zodiacali meno empatici, quelli che fanno fatica a mettersi nei panni degli altri e che sembrano più freddi rispetto agli altri. C’è anche il tuo segno? Tra poco lo scopriremo insieme e vedremo quali sono i primi tre segni in questa curiosa classifica.

Ognuno manifesta il proprio carattere in maniera diversa. C’è chi mostra maggiormente i propri pregi o difetti e chi, al contrario, tende a nasconderli. È una questione di abitudini e cultura. I segni zodiacali possono interferire in questo genere di scelte o di comportamenti. Ed è proprio ciò che vogliamo scoprire oggi.

Abbiamo già visto quali sono i segni più affamati, quali sono i segni più diffusi, quali sono i segni più deboli e quali sono i segni più permalosi. Oggi scopriremo invece quali sono i segni zodiacali meno empatici. Ecco la classifica dei primi tre.

I segni zodiacali meno empatici: i primi tre in classifica

Leone: al terzo posto in questa particolare classifica troviamo il segno del Leone. Le persone nate sotto questo segno dello zodiaco sono molto egoiste e pensano innanzitutto ai propri interessi. Un Leone tende a sopraffare gli altri perché è molto competitivo ed egocentrico. Chi appartiene a questo segno non è minimamente interessato ai problemi degli altri, l’importante è che la propria vita vada nella direzione giusta. Tutto il resto non conta a niente!

Sagittario: al secondo posto in questa curiosa classifica troviamo il segno del Sagittario. Le persone nate sotto questo segno dello zodiaco hanno una considerazione un po’ ambigua dei sentimenti. Per il Sagittario può essere una trappola affezionarsi a qualcuno e, per questo motivo, tende a tenere a distanza gli altri. In questo modo sarà molto difficile ottenere un vero aiuto da una persona appartenente a questo segno dello zodiaco. Il Sagittario preferisce non rischiare.

Capricorno: al primo posto in questa singolare classifica troviamo il segno del Capricorno. Le persone nate sotto questo segno dello zodiaco fanno molta fatica ad entrare in contatto con gli altri. Questo segno tende a seguire più la mente che il cuore e non riesce a gestire bene le difficoltà dovute ad una situazione emotivamente importante. Il Capricorno preferisce restare razionale e, per questo motivo, non riesce mai ad entrare in empatia con gli altri.