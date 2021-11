Come sta Mara Venier dopo l’incidente in diretta? Le sue parole

Mara Venier è stata vittima di un incidente durante la diretta di Domenica In. Ecco come sta ora la conduttrice.

Mara Venier ieri durante il corso della diretta di Domenica In è stata protagonista di un piccolo incidente. La zia più amata d’Italia, durante la pubblicità, è andata ad inciampare con il piede e di conseguenza è caduta negli studi, procurandosi un brutto bernoccolo.

Al rientro dalla pubblicità, il pubblico del piccolo schermo che stava seguendo con attenzione la puntata, si è ritrovato alla conduzione Pierpaolo Pretelli che ha comunicato di trovarsi da solo in studio poiché la padrona di casa aveva avuto un piccolo incidente durante la messa in onda degli spot, ma Mara è subito intervenuta affermando di stare bene ma di non sentirla di continuare con la conduzione del programma per poi chiarire subito a suo marito Nicola Carraro, che in quel momento non si trovava in Italia, che era tutto ok. Tant’è che ha deciso di prendere subito in mano le redini del programma e di iniziare la sua intervista a Memo Remigi.

Ma dopo questo terribile momento, come sta Mara Venier dopo l’incidente?

Domenica In: Mara Venier rompe il silenzio dopo l’incidente in diretta

Mara Venier, oltre ad intrattenere il pubblico del piccolo schermo con la sua Domenica In, è sempre molto attiva sul suo profilo social. Per questo motivo, una volta tornata a casa e fatti i dovuti accertamenti, ha deciso di utilizzare questo mezzo per aggiornare il suo fedele pubblico, attraverso un post in cui annuncia le sue attuali condizioni di saluti dopo l’incidente a Domenica In.

“Grazie a tutti per i messaggi” ha scritto la conduttrice sul suo profilo Instagram, provando a tranquillizzare il suo fedele pubblico attraverso un messaggio sul noto social fotografico. “Poteva andare peggio“ ha poi proseguito, facendo il punto della situazione dopo essersi sottoposta a tutti i controlli di routine per verificare che non fosse successo nulla di particolarmente grave. “Sto bene” ha poi concluso, mostrando il bernoccolo che si è procurata durante il corso dell’incidente avuto durante il corso della conduzione di Domenica In.

Mara Venier dopo l’incidente in diretta ha dimostrato di essere una donna forte. Tant’è che nulla o nessuno è riuscita a fermarla durante il corso di questi anni. In quanto, purtroppo, spesso ha avuto piccoli incidenti ma che non hanno mai spento o abbattuto il suo forte animo da guerriera