Royal Family: un’assenza che non è passata inosservata

La Royal Family britannica ha partecipato ad un importante evento. Ma tutti hanno notato un’assenza importante: ecco di chi si tratta

Ogni volta che la Royal Family inglese si riunisce per un evento ufficiale c’è sempre una forte attenzione da parte dei media. Le vicende della famiglia dei Windsor riescono ogni giorno a suscitare un forte clamore, sia nel Regno Unito che nel resto del mondo. Ad ogni sortita pubblica c’è sempre un paparazzo pronto a rubare uno scatto o un giornalista pronto a strappare una dichiarazione.

Da quando il Principe Harry e sua moglie, Meghan Markle, hanno deciso di lasciare la Gran Bretagna, questa attenzione mediatica è diventata quasi ossessiva. I tabloid inglesi e le testate giornalistiche di mezzo mondo dedicano tantissimo spazio alle vicende dei Sussex, soprattutto adesso che risiedono in California, negli Stati Uniti d’America.

Ma non sono soltanto Harry e Meghan a far parlare continuamente di sé, le vicende della Royal Family interessano ancora molto e anche una semplice assenza ad un evento ufficiale viene notata e non passa inosservata. Vediamo insieme di quale evento si tratta, quali erano le personalità assenti e perché non c’erano. Ecco tutti i dettagli da conoscere.

Festival of Remembrance: mai così pochi membri della Royal Family

Ogni anno i membri della Royal Family inglese si riuniscono alla Royal Albert Hall per il tradizionale Remembrance Festival, una manifestazione che ricorda i caduti in tutti i conflitti. Kate Middleton è sempre in prima fila in occasione di questo evento ma, rispetto al 2019, il palco reale era decisamente meno affollato. E non mancava soltanto la Regina Elisabetta, ferma ai box a causa di alcuni problemi di salute che non le permettono di partecipare di persona a questi eventi.

Mancavano anche altri esponenti. Questo evento esiste dal 1928, quando Re Giorgio V e sua moglie Mary parteciparono per la prima volta al Festival del Ricordo, una manifestazione organizzata annualmente dalla British Legion alla Royal Albert Hall di Londra, che rende omaggio a coloro i quali hanno servito il paese e hanno perso la vita nel corso delle guerre.

Da quel momento, questo evento ha avuto una cadenza annuale ed è da quasi un secolo uno dei momenti più importanti per la Royal Family. Nel 2020, a causa della pandemia mondiale, la famiglia dei Windsor non ha potuto riunirsi sul palco reale ma quest’anno si contavano diverse assenze tra i membri della corona inglese.

Rispetto al 2019 non c’erano Harry e Meghan, oltre alla già citata Regina Elisabetta. Mancava anche il Principe Andrea, coinvolto in alcuni scandali ed escluso da qualsiasi evento pubblico. Erano presenti Kate Middleton, suo marito William ma non c’erano i tre figli George, Charlotte e Louis. Presenti anche Carlo e Camilla, la Principessa Anna, il Vice Ammiraglio Sir Tim Laurence, il Principe Edoardo e Sophie di Wessex, i Duchi di Gloucester, il Duca di Kent e la Principessa Alexandra.