Dal Grande Fratello alla fiction: ecco com’è oggi l’amatissimo gieffino

Divenne famoso nel 2007 per aver partecipato alla settima edizione del Grande Fratello, reality condotto da Alessia Marcuzzi su Canale 5

Ne è passata di acqua sotto i ponti dalla prima storica edizione del Grande Fratello. Al debutto in tv, e fu una novità assoluta, c’erano appena 10 concorrenti. Quelli erano dall’inizio alla fine: solo eliminazioni, ma senza nuovi ingressi. Niente gossip, se non timidi approcci all’interno della casa. Con gli anni, il reality più famoso è “cresciuto” sotto ogni punto di vista. Sono passati tantissimi concorrenti (ormai sono decine) che spesso sono poi spariti nel nulla, ma qualcuno di loro è riuscito ad affermarsi nel mondo dello spettacolo.

Chiaramente, parliamo del Grande Fratello “liscio”, ossia la versione classica con degli sconosciuti. Uno di questi partecipò all’edizione 2007 del reality, all’epoca condotto da Alessia Marcuzzi. Lui aveva 28 anni e debuttò in tv lasciando temporaneamente la sua attività di amministratore commerciale.

Dal Grande Fratello del 2007 a star delle fiction. E quel gossip inatteso…

Non nascondeva di ambire a visibilità e a un po’ di denaro. Entrò in gioco dopo 15 giorni e uscì al 50esimo, dopo essere stato nominato e fulminato dal televoto. Tuttavia, nonostante un’esperienza non particolarmente lunga, è riuscito ad affermarsi nel mondo dello spettacolo iniziando la carriera di attore. Parliamo di Francesco Testi, che oggi vediamo spesso in tv in varie fiction.

“Il peccato e la vergogna”, “Sangue caldo”, “Caterina e le sue figlie”, “L’Onore e il Rispetto 3”, “Né con te ne senza di te”, Baciamo le mani – Palermo New York 1958″ e altre ancora. Tutte lavorazioni targate Mediaset, con tanto di gossip che lo volevano legato a Sabrina Ferilli: ma sono state voci sempre smentite. E oggi, dopo 14 anni dal suo debutto nella Casa, Francesco Testi è un attore apprezzato e in cerca del salto di qualità.