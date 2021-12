Il crollo di Patrizia Pellegrino: lacrime al Grande Fratello Vip

Patrizia Pellegrino crolla in diretta: lacrime al Grande Fratello Vip

Patrizia Pellegrino è una attrice, showgirl e conduttrice televisiva. Entrata da due settimane al Grande Fratello Vip, la gieffina sta vivendo un turbinio di emozioni e sta cercando di comprendere come muoversi all’interno della Casa.

Patrizia, all’inizio, non era vista bene dagli altri concorrenti, ma piano piano si sta lasciando andare raccontando anche la sua vita passata.

Nelle ultime ore, Patrizia Pellegrino ha un crollo e scoppia a piangere sotto il tetto della Casa del Grande Fratello Vip.

Vediamo insieme cosa è successo

Patrizia Pellegrino crolla e scoppia in lacrime al Grande Fratello Vip

L’ultima puntata del Grande Fratello Vip ha smosso molto gli animi nella Casa. Tra questi, anche quello di Patrizia Pellegrino che nelle ore notturne si lascia andare ad un crollo.

L’attrice si trova sul letto in compagnia di Mariana Trevisan e Biagio D’Anelli. Il gieffino confessa di essersi emozionato quando Alfonso Signorini si è preso qualche momento per elogiare il carattere tenace di Patrizia Pellegrino.

“Alfonso ha detto una cosa bellissima” dice Biagio post puntata. La new entry non si ricorda bene le parole dette da Alfonso e chiede al concorrente di ridirle.

“Te la faccio in breve, sarò ermetico come Ungaretti: ‘Sei una grande donna e basta‘ ” riferisce D’Aiello.

Miriana invita la gieffina ha raccontare la sua storia durante il viaggio nella Casa del Grande Fratello Vip.

“Hai sempre avuto una grande forza per combattere tutti gli imprevisti che la vita ti ha dato e l’hai fatto compre con questo sorriso splendido, bella campana!” aggiunge Biagio.

Con queste parola, Patrizia crolla e in lacrime ringrazia i suoi compagni di avventura.

Miriana e Biagio si stringono a lei e la abbracciano forte. “Ricordati: quando una ha il sole nel cuore, sotto a chi tocca“ conclude Biagio.

La Pellegrino si scusa del suo comportamento e delle sue lacrime, ma i due concorrenti la invitano a sfogarsi senza porsi troppi problemi.

Patrizia Pellegrino è un personaggio difficile: o la ami o la odi. Il Grande Fratello Vip sta già funzionando con la nuova concorrente e la gieffina è sempre più carica nell’andare avanti in questa avventura, con la speranza di non “sprecare” più lacrime