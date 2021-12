Lulù Selassiè, spunta il retroscena contro di lei che fa infuriare il web

Lulù Selassiè è una delle protagoniste del Grande Fratello Vip 2021: su di lei spunta un retroscena che sta facendo infuriare il web.

Lulù Selassiè è a rischio eliminazione. La principessa è al televoto contro la sorella Jessica e Patrizia Pellegrino. Il risultato del televoto sarà annunciato da Alfonso Signorini nel corso della venticinquesima puntata del Grande Fratello Vip 2021. A rischiare, in base ai sondaggi di alcuni siti internet, potrebbero essere proprio le sorelle Selassiè.

Da qualche settimana, prima per la storia con Manuel Bortuzzo, giunta al termine, poi per alcune reazioni esasperate, Lulù è finita nel mirino degli altri concorrenti del Grande Fratello Vip 2021. Inoltre, i fan hanno notato un trattamento particolare da parte di Alfonso Signorini che, più volte, ha rimproverato duramente Lulù in puntata.

Lulù Selassiè eliminata dal Grande Fratello Vip 2021? Spunta il clamoroso retroscena

I fan di Lulù Selassiè, dopo il duro rimprovero ricevuto dalla Principessa da Alfonso Signorini in seguito all’attacco di panico avuto in diretta, hanno notato alcuni dettagli del trattamento ricevuto da Lulù. In particolare, dopo essere stata separata dalle sorelle Jessica e Clarissa, la sera della sua prima nomination solitaria, Lulù ha scelto la carta in ritardo scatenando la reazione di Signorini che, dopo averla rimproverata, ha annullato anche il suo voto.

La settimana successiva, Lulù è stata rimproverata per non aver dato una motivazione convincente dopo aver nominato Manila Nazzaro. Durante la ventiquattresima puntata del Grande Fratello Vip 2021, Giucas Casella e Patrizia Pellegrino hanno scelto oltre il termine la carta della nomination. Sia Giucas che la Pellegrino, però, non sono stato rimproverati e hanno potuto votare a differenza di Lulù.

I fan, ora, temono che ad essere eliminata durante la venticinquesima puntata del reality possa essere proprio Lulù. Nel frattempo, il profilo Twitter Agent Beast, ha pubblicato una clamorosa indiscrezione sul percorso di Lulù al Grande Fratello Vip 2021.

“Signorini ha chiesto con determinazione la squalifica di Lulù. A salvarla sono stati alcuni autori sostenendo che potrebbe ancora dare contenuti al programma. I motivi di tutto questo astio del conduttore verso di lei? Manuel. Signorini voleva la storiella con Manuel, ma ora Lulù sta solo sporcando il suo percorso e la sua immagine. Ogni puntata è trattata a pesci in faccia con l’intento di farla crollare come è successo l’altra sera” – si legge nel post che si conclude così – “Manuel ha chiesto di non essere più coinvolto in dinamiche con Lulù, si vergogna di lei e non vuole che la sua immagine sia accostata alla sua”, scrive Agent Beast.