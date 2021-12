Stefania Orlando piange in diretta: l’inedita confessione

By

Stefania Orlando ha spiegato di aver attraversato una profonda crisi con il marito dopo aver partecipato al GF Vip 5

Stefania Orlando è stata un’indiscutibile protagonista della quinta edizione del Grande Fratello Vip. L’edizione 2020 ha riscosso un notevole successo, e molti fan ancora oggi la rimpiangono, ritenendola “superiore” a quella attuale. E senza dubbio a questi grandi consensi ha contribuito anche il ritorno sugli schermi dell’ex soubrette de “I Fatti Vostri” che ha messo in campo la sua straordinaria bellezza, ma anche la simpatia e un carattere schietto e sincero.

Un’avventura che la Orlando ha vissuto intensamente, rimanendo nella casa fino all’ultimo giorno (ma senza riuscire a vincere) e conquistando il cuore del pubblico. Dopo questa esperienza si è vista poco in tv. Molti credevano che sarebbe sbarcata in qualche nuovo programma, magari alla conduzione, ma non è stato così. Tuttavia, la Orlando è stata intervistata da Silvia Toffanin nella sua “Verissimo“.

Stefania Orlando e la terribile crisi dopo il Grande Fratello

A parziale risposta di questo “eclissamento” della soubrette, è arrivata la conferma che dopo l’edizione passata del Grande Fratello è arrivata una forte crisi matrimoniale con il marito. Lo conferma proprio Stefania Orlando, parlando della sua relazione con Simone Gianlorenzi, 45 anni e di professione musicista. Lei di anni ne ha qualcuno in più (54) e ha raccontato dei problemi avuti dopo il reality. Ha raccontato tra le lacrime: “Ho avuto un senso di rifiuto da parte di tutte le persone a cui volevo bene. Anche di mio marito, non riuscivo a riprendere i rapporti, il dialogo, ero chiusa a riccio”.

La Orlando è sembrata quasi spaventata dalla crisi: “Questa cosa ha creato problemi di coppia. Una coppia che durava da 13 anni e che non aveva avuto mai crisi”, ha detto piangendo. Per fortuna, pur vacillando la coppia non è crollata: il rapporto è stato recuperato, seppur a fatica. Ora le cose sembrano procedere bene.