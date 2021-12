By

Bufera sul Grande Fratello Vip: la battuta agghiacciante di Manila e Francesca a Jessica e Lulù: grande imbarazzo nella casa

Non è una novità che nella casa del Grande Fratello ne succedono di tutti i colori. E spesso molte discussioni e liti nascono in cucina, o comunque intorno alla tavola. Ancora una volta nel mirino degli inquilini ci sono le due “princess” superstiti, vale a dire Lulù e Jessica Selassiè. Ma cosa è accaduto questa volta? La sorella più grande delle due ha pensato di fare una cosa gradita cucinando un piatto di cucina africana, e in particola etiope.

Non che la ragazza sia un’esperta di cucina etnica: le indicazioni e relative ricetta sono arrivate direttamente dal Grande Fratello. Però qualcosa è accaduto e Francesca e Manila sono andate su tutte le furie. “Poi mi dicono che sto sempre in cucina, becco il turno quando dobbiamo ballare. Poi alla fine lo sai benissimo se ne laveranno tutte le mani e resteremo io e Francy”, ha sbottato Manila Nazzaro, già in polemica perché doveva dover pulire tutto dopo la cena.

Leggi anche – Grande Fratello Vip, nasce una nuova coppia? Coccole e abbracci in casa

Grande Fratello, polemiche a non finire in cucina

Successivamente, molte lamentele per l’ingrediente peperoncino nel piatto. “Io sto male non posso, mi portano via poi…” si è lamentata. “L’ho fatto scrivere anche nel foglio”. E subito dopo ha ribadito che l’unico piatto senza peperoncino, la gallina, non era di suo gradimento. “Mi fa schifo”, ha detto senza troppi complimenti. E i problemi si sono moltiplicati perché Manila ha detto che si rifiutava di mangiare l’agnello: “Non mi piace”.

Leggi anche – Clarissa Selassiè, amaro sfogo dopo l’addio al Grande Fratello Vip

In sostanza, la cucina etiope è molto speziata e questo è stato oggetto di numerose critiche. Ecco perché è nato un litigio, soprattutto perché la cucina africana è stata oggetto di attacchi. “L’agnello non è particolare, si mangia pure in Europa. Fatti la pasta, che ti devo dire”, ha detto la Princess. Insomma, considerazioni un po’ antipatiche e poco rispettose della cultura africana.