Jessica Selassiè a cuore aperto al Grande Fratello Vip: dolore e lacrime

Jessica Selassiè al Grande Fratello Vip ha scelto di raccontarsi a cuore aperto, svelandosi al pubblico come mai prima d’ora.

Jessica Selassiè è stata la protagonista de Il terzo occhio, il programma che i vipponi di Alfonso Signorini girano e svolgono all’interno della casa più spiata d’Italia, raccontandosi al pubblico del piccolo schermo come mai prima d’ora.

Una grossa opportunità per tutti i concorrenti, che hanno modo magari di far uscire fuori quelle cose che non sono ancora emerse dall’inizio del loro percorso e così è successo anche per la Principessa che per la prima volta ha scelto di raccontare il suo difficile passato. In quanto, contrariamente da quanto si possa immaginare essendo lei un membro della famiglia reale, è stata tutt’altro che agiata e semplice.

Un percorso fatto di sacrifici e di lezioni di vita importanti. Jessica Selassiè al GF Vip si è raccontata così.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Il crollo di Patrizia Pellegrino: lacrime al Grande Fratello Vip

GF Vip: Jessica Selassiè si racconta a cuore aperto per la prima volta

Jessica Selassiè, durante questo speciale al Grande Fratello Vip, ha ammesso di non avere avuto una vita facile. In quanto si è accorta come molti di quelli che credevano amici non lo erano affatto, ma si avvicinavano a lei soltanto a causa del suo nome e del suo prestigio perché riusciva ad organizzare party ed offrire loro da bere.

Quando purtroppo la sua famiglia ha dovuto affrontare un momento difficile dal punto di vista economico, queste persone sono tutte sparite dalla sua vita. Segno che non erano interessate alla sua persona, ma soltanto al suo benessere e ricchezza ed una volta terminato questo sono terminati anche i loro rapporti e non solo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Bufera sul Grande Fratello Vip: la battuta agghiacciante di Manila e Francesca a Jessica e Lulù

Jessica ha ammesso anche di aver subito degli atti di bullismo in quanto veniva presa in giro dai suoi coetanei a causa dei suoi chili di tropo ed una volta ha confidato, a quella che era convinta fossero le sue amiche, di avere una cotta per una ragazzo, queste le avevano suggerito di scriverlo un biglietto ma non avrebbe mai immaginato che alle sue spalle la prendevano in giro perché convinta che una ragazza con qualche chilo di troppo non avrebbe mai potuto fare breccia nel cuore di uno belloccio.

Jessica Selassiè si è emozionata al Grande Fratello Vip raccontando un pezzo di vita che non aveva ancora avuto il coraggio di condividere con i suoi compagni di viaggio ed ora ci è riuscita sente la sua anima più leggera. Pronta ad affrontare diversamente questi giorni nella casa più spiata d’Italia.