Pesava 288 kg, dopo Vite al limite la trasformazione è incredibile

Vite al limite, un’altra storia sorprendente con un cambiamento repentino: ecco la storia di questo paziente le sue foto incredibili

Il mitico dottor Now di Vite al Limite mette a segno un successo dopo l’altro: è innegabile che il suo metodo per far guarire dall’obesità pazienti in condizioni disperate è senz’altro efficace. Dal punto di vista puramente fisico, quasi mai fallisce: il percorso riguarda l’avvicinamento all’intervento di bypass gastrico attraverso una dieta severa e il progressivo ritorno a una vita normale.

Non tutti i percorsi riescono, ma il motivo è quasi sempre uno: uscire dall’obesità patologica spesso comporta un faticoso recupero dal punto di vista psicologico, e non è sempre facile. Molti pazienti hanno un passato molto difficile, che li tormenta e purtroppo a volte non li abbandona. Ma tra qualche storia che non va bene ce ne sono altre che hanno un esito felice.

Leggi anche – Trasformazione formidabile con Vite al limite: pesava quasi 300 kg, oggi è così

Vite al limite, il percorso per tornare alla vita grazie all’intuito del dottor Now

Ad esempio quella di un paziente entrato nel programma con il peso di 288 kg, che è riuscito a intraprendere un percorso positivo. Reduce da un’infanzia a dir poco tragica, il ragazzo ha trovato l’unico conforto nel cibo, fino a diventarne dipendente. Ecco perché anche quando era appena un ragazzino arrivò a pesare circa 200 kg. Il dottor Nowzaradan gli ha affidato una dieta senza carboidrati (o quasi) e molte proteine.

Leggi anche – Pesavano 541 kg in due: Vite al limite cambia le gemelle, ecco come sono ora

Piano piano, Michael Dominguez, all’epoca 28enne, ha ripreso in mano la sua vita. L’operazione è andata bene e ha proseguito con il perdere peso negli anni. Oggi si sa poco di lui, ma dalle foto si vede un cambiamento straordinario, aiutato anche dall’amore di sua moglie e dei due figli che ha avuto.