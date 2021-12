Uomini e Donne, clamoroso retroscena sulla scelta più discussa

Uomini e Donne è pronto a servire al suo pubblico un clamoroso retroscena che cambia tutto prima della messa in onda.

Uomini e Donne è pronto a tornare sul piccolo schermo degli italiani con un clamoroso colpo di scena che cambierà ogni cosa prima della messa in onda.

Non è di certo un mistero che la tronista Andrea Nicole abbia già fatto la sua scelta e il tutto non è avvenuto nel migliore dei modi. In quanto gli opinionisti in studi l’hanno accusata di aver preso in giro tutti, pubblico e redazione compresi, in quanto si sarebbe incontrata con uno dei suoi corteggiatori senza comunicare il tutto al di fuori delle telecamere.

Ora però, prima che la scelta di Andrea Nicole a Uomini e Donne vada in onda, a prendere la parola, come riportato dal portale Biccy, un suo amico ha voluto rompere il silenzio rivelando che le cose non stanno come quanto è stato trapelato.

Andrea Nicole difesa prima della sua uscita da Uomini e Donne

Secondo quanto rivelato dall’amico di Andrea Nicole, le cose non sarebbero andate come descritto sul web da cui ha avuto modo di seguire le registrazioni del programma, ricordando che quanto verrà mandato in onda fa parte del mondo dello spettacolo e non corrisponde alla vita vera.

Per questo motivo invita tutti quanti a moderare i toni nei confronti della tronista, in quanto sono state mosse pesanti accuse nei suoi confronti, così come sono stati utilizzati termini piuttosto forti.

“Come al solito le notizie trapelano prima della messa in onda dei programmi e i commenti si sprecano“ ha esordito l’amica della protagonista del Trono Classico. “In merito alla scelta di Andrea Nicole credo che a tutte quelle persone che hanno scritto cose pesanti e offensive vada ricordato che il programma e le aspettative del pubblico a casa, hanno uno schema, l’amore invece uno schema non ce l’ha” ha aggiunto.

“Prima di trasformarvi tutti in leoni da tastiera aspettate la puntata in causa. Andrea Nicole ha fatto un percorso coraggioso da solista libera e così l’ha terminato. Anche se forse ha concluso non propriamente secondo la scaletta ha scelto da donna libera e la sua scelta va rispettata” ha invitato a far riflettere. “Ti assicuro che ciò che si vede da casa non ha nulla a che fare con le dinamiche che accadono dietro le telecamere“ ha poi concluso.

“Se sapessi esattamente come sono andate le cose non la penseresti così. Lo spettacolo è spettacolo, la vita vera è altra“.