Nessuno lo avrebbe mai detto, è lei la più cliccata su Google!

Ci sono notizie che lasciano tutti senza parole. Eccone una: è proprio lei la più cliccata su Google. Di chi si tratta? Ecco la risposta

Google attira ogni giorni milioni di persone. Questo motore di ricerca permette a tantissime persone di informarsi sugli argomenti più stravaganti in pochissimi secondi. Si tratta di una delle aziende più importanti del mondo, nata nel lontano 1997 e diventata in pochi anni un punto di riferimento per miliardi di persone.

In pochi sanno che Google è il sito più cliccato del mondo. Attraverso una semplice ricerca è possibile scoprire tutto ciò che vogliamo, anche le notizie dei nostri personaggi preferiti. Gli argomenti che questo motore di ricerca permette di trovare sono tantissimi, si tratta di un vero e proprio mondo parallelo a quello che viviamo nella realtà fisica.

E qual è uno degli argomenti più cliccati su Google? Ovviamente la Royal Family britannica. La monarchia inglese ha sempre attirato l’attenzione dei curiosi di tantissime persone, non solo in patria, ma anche all’estero. Ma i personaggi della Famiglia Reale britannica sono tanti e non tutti riscuotono lo stesso successo tra il popolo.

C’è una persona in particolare che in questi anni ha collezionato milioni di click su Google. L’identità di questa persona potrà sorprendere qualcuno o confermare i sospetti di altri. Scopriamo insieme di chi si tratta e perché questa notizia sta facendo il giro del web nelle ultime ore.

Meghan Markle è il personaggio più cliccato su Google

Chi è il membro della Royal Family britannica più cercato su Google? La risposta è semplice, forse anche un po’ scontata. Ovviamente stiamo parlando di Meghan Markle, autentica superstar del web. La moglie del Principe Harry ottiene ogni giorno tantissimi click attraverso il motore di ricerca più famoso del mondo.

Lo rivela un’analisi di Ahrefs, un’azienda che si occupa di analizzare i dati provenienti da tutti i motori di ricerca esistenti. L’ex attrice statunitense riesce ad ottenere più di un milione di ricerche al mese su Google, un dato impressionante se pensiamo che al secondo posto c’è suo marito Harry, fermo a poco più di mezzo milione di click mensili.

Il rapporto conflittuale tra l’ex stella di Hollywood e la Corona inglese ha contribuito negli ultimi anni ad aumentare la curiosità del pubblico. Da quando i Sussex hanno lasciato il Regno Unito per trasferirsi oltreoceano, infatti, i click su Google sono aumentati in maniera esponenziale. Oggi Meghan ed Harry vivono negli Stati Uniti d’America, precisamente nella Contea di Santa Barbara, in California. La loro villa ha un valore di circa 14 milioni di dollari.

Avere un numero altissimo di ricerche su Google non significa per forza ottenere molta popolarità. Secondo un sondaggio proveniente dalla Gran Bretagna, infatti, la Regina Elisabetta, al sesto posto tra i membri della Royal Family più ricercati online, sarebbe la più amata dal popolo. In questa particolare classifica, la Duchessa di Sussex si piazza soltanto al quattordicesimo posto, lontanissima dal podio.