Test: ti arrabbi facilmente? Scoprilo con una spada

Il test di oggi riguarda la tua vera personalità. In base alla scelta che farai, potrai scoprire alcuni aspetti misteriosi del tuo carattere

Il test di oggi riguarda la tua personalità. Oggi potrai scoprire alcuni aspetti del tuo carattere che, forse, nemmeno pensavi di conoscere. Si tratta di quelle sfumature che a volte rifiutiamo, forse perché non vogliamo accettarle o perché non ci rendiamo conto di avere dei difetti. Nessuno è perfetto!

Attraverso una semplice scelta, avrai la possibilità di scoprire alcuni dettagli della tua personalità. Prova a ritagliare qualche minuto ogni giorno per metterti alla prova con un test del genere, potresti aiutare il tuo cervello a restare sempre attivo e in allenamento. E perderai soltanto alcuni minuti.

Guarda con attenzione l’immagine in alto, ci sono cinque spade. Quale ti piace di più? Qual è la tua spada preferita? Fai la tua scelta e scopri se sei una persona che si arrabbia facilmente. Prova a prendere una decisione senza perdere troppo tempo.

Dovrai soltanto fare una scelta, lasciandoti guidare dal tuo istinto. Prova a non pensarci troppo, dai la risposta in pochi secondi. Non si tratta di conoscere un argomento in particolare, stiamo parlando dei tuoi gusti personali, quindi conosci già la risposta, è dentro la tua testa. Adesso sei quasi pronto per iniziare il test di oggi.

Le soluzioni del test

Spada numero 1: sei una persona molto reattiva, non perdi tempo ad allontanare chi ti infastidisce. Hai molta energia e tanto spirito di iniziativa. Ti arrabbi per poco ma l’impeto dura poco.

Spada numero 2 : sei molto severo con te stesso. Di solito, ti arrabbi per delle scelte sbagliate e tendi ad infliggerti delle punizioni che non meriti.

: sei molto severo con te stesso. Di solito, ti arrabbi per delle scelte sbagliate e tendi ad infliggerti delle punizioni che non meriti. Spada numero 3 : fai fatica a perdonare gli altri e, di conseguenza, te stesso. Sei rigido e difficilmente riesci a lasciar correre. Questo aspetto del tuo carattere si nota anche quando provi a giudicare te stesso. Prova ad essere meno crudele con te stesso.

: fai fatica a perdonare gli altri e, di conseguenza, te stesso. Sei rigido e difficilmente riesci a lasciar correre. Questo aspetto del tuo carattere si nota anche quando provi a giudicare te stesso. Prova ad essere meno crudele con te stesso. Spada numero 4 : sei una persona che prova a resistere alle tentazioni. Riesci a controllare la tua rabbia, anche se non ci riesci sempre. È meglio starti lontano quando perdi la pazienza.

: sei una persona che prova a resistere alle tentazioni. Riesci a controllare la tua rabbia, anche se non ci riesci sempre. È meglio starti lontano quando perdi la pazienza. Spada numero 5: sei una persona che non dimentica il passato. La tua rabbia è rivolta nei confronti di coloro che ti hanno fatto soffrire. A causa delle disavventure che hai vissuto, difficilmente riesci a goderti il presente o a programmare il futuro.

Il test è terminato, speriamo che ti sia piaciuto. E tu, qual è la tua spada preferita? Il profilo corrispondeva al tuo carattere? Se hai apprezzato questo test, sappi che nei prossimi giorni ce ne saranno altri altrettanto curiosi e divertenti.