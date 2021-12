Blanca La Serie: una scelta difficile, pericolo in arrivo

Blanca è pronta a tornare sul piccolo schermo degli italiani, ma questa volta dovrà prendere una scelta alquanto difficile: un nuovo pericolo è in arrivo per la stagista.

Blanca è la nuova fiction Rai che sta spopolando sul piccolo schermo degli italiani. Il personaggio interpretato da Maria Giovanna Giannetta nel giro di poche settimane è riuscito a fare breccia nel cuore degli italiani, che hanno amato e non poco il primo detective non vedente della storia della televisione.

Tant’è che ogni appuntamento con lei e i misteriosi casi da risolvere si è rivelato essere un autentico successo, in grado di collezionare veri e propri ascolti record. Per questo motivo i nuovi episodi di Blanca sono particolarmente attesi e siamo sicuri che non deluderanno in alcun modo le aspettative dei telespettatori in quanto ci saranno colpi di scena da togliere il fiato e scelte che avranno conseguenze alquanto pericolose.

Le anticipazioni, infatti, rivelano grossi cambiamenti nella vita della protagonista, che dovrà fare i conti con il difficile cammino che le si è presentato davanti, ma scopriamo insieme nel dettaglio che cosa accadrà.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Blanca anticipazioni: l’arrivo della nuova stagione non vedente

Anticipazioni Blanca: una scelta difficile cambierà ogni cosa

Le nuove anticipazioni di Blanca rivelano in anteprima che la giovane stagista sceglierà di mettere da parte i sentimenti che prova per Liguori, fingendo che non sia mai accaduto nulla. Peccato però che con questi sentimenti si troverà nuovamente combattuta in quanto non solo ha scoperto che quest’ultimo ha una relazione con la giornalista della serie, ma anche che il figlio di lei è scomparso.

I suoi colleghi non sembrano essere preoccupati più di tanto in quanto sono convinti che si tratti di un allontanamento volontario, ma la giovane protagonista sembra essere di tutt’altro parere.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Il Paradiso delle Signore anticipazioni: un incendio cancella tutto?

Blanca, infatti, ritiene che il piccolo Gabriele in realtà sia stato rapito per questo motivo prova a fare aprire gli occhi ai suoi colleghi, che finiranno per credere alle ipotesi avanzate da lei, ma attenzione perché la giovane stagista inizia a sentirsi stanca di aiutare le indagine restando dietro le quinte e dopo aver avuto modo di ascoltare le intercettazioni dei rapitori sceglie di intervenire sul campo, passando direttamente in prima linea.

Questo purtroppo avrà delle conseguenze e non nemmeno tanto leggere. La vita della stessa stagista, e non solo, potrebbe essere a rischio, ma per scoprire come si evolveranno le dinamiche e le varie situazioni tra i protagonisti della fiction non vi resta che seguire l’appuntamento di questa sera che, come abbiamo avuto modo di potervi anticipare, sarà ricco di colpi di scena.