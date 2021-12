Victoria De Angelis e il dramma che le ha cambiato la vita

La nonna di Victoria De Angelis racconta il terribile dramma vissuto dalla bassista dei Maneskin quando era adolescente.

Victoria De Angelis, bella e talentuosa, ha conquistato il mondo con i Maneskin. In soli quattro anni, Victoria, Damiano, Ethan e Thomas non solo hanno scalato le classifiche italiane, ma anche quelle internazionali realizzando un sogno che hanno cullato sin da quando erano piccoli. A creare i Manekin e a scegliere il nome della band è stata proprio Victoria che, insieme a Thomas, ha poi scelto Damiano come frontman. Attraverso un annuncio su un gruppo Facebook ha poi trovato Ethan.

Sempre sorridente, sul palco, Victoria si scatena trascinando il pubblico con il suo basso. Per i fan dei Maneskin è diventata non solo un punto di riferimento, ma soprattutto un esempio di forza e coraggio. Pur avendo solo 21 anni, infatti, Victoria ha dovuto affrontare uno dei dolori più grandi.

Victoria De Angelis e la morte della mamma: le parole della nonna

Victoria De Angelis ha perso la mamma qualche anno fa. Un dolore enorme per la bassista dei Maneskin che ha sempre cercato di non parlarne. Oggi, però, a raccontare il dolore di Victoria è la nonna che ha rilasciato un’intervista ai microfoni del settimanale Dipiù. La mamma di Victoria era danese e da lei la bassista dei Maneskin ha ereditato gli occhi azzurri, i capelli biondi e la carnagione chiara.

La signora Elin Uhrbrand ha così raccontato il momento terribile vissuto da Victoria. “Mia nipote Victoria ha sofferto molto, ha visto morire la sua mamma. Jeanett, la mamma di Victoria, quando ha capito che avrebbe perso la battaglia contro il male che la stava consumando chiese di andare in Danimarca. Victoria volle seguirla e le rimase vicino fino alla fine”, ha raccontato la nonna della bassista dei Maneskin.

La mamma di Victoria è venuta a mancare prima della partecipazione dei Maneskin a X Factor. La mamma della bassista dei Maneskin non ha visto nulla del grandissimo successo della sua primogenita (Vitoria ha una sorella più piccola, Veronica ndr).

“Mi dispiace tanto che mia figlia non abbia potuto vedere il successo che Victoria sta riscuotendo in tutto il mondo insieme con i Maneskin”, ha aggiunto la nonna che ha poi svelato che Victoria trascorrerà le feste di Natale in Danimarca. “Verrà in Danimarca e staremo insieme”.