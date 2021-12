Test: la casa sta andando a fuoco. Come reagisci?

Il test di oggi riguarda la tua vera personalità. In base alla scelta che farai, potrai scoprire alcuni aspetti misteriosi del tuo carattere

Il test di oggi riguarda la tua personalità. Oggi potrai scoprire alcuni aspetti del tuo carattere che, forse, nemmeno pensavi di conoscere. Si tratta di quelle sfumature che a volte rifiutiamo, forse perché non vogliamo accettarle o perché non ci rendiamo conto di avere dei difetti. Nessuno è perfetto!

Attraverso una semplice scelta, avrai la possibilità di scoprire alcuni dettagli della tua personalità. Prova a ritagliare qualche minuto ogni giorno per metterti alla prova con un test del genere, potresti aiutare il tuo cervello a restare sempre attivo e in allenamento. E perderai soltanto alcuni minuti.

Guarda con attenzione l’immagine in alto, c’è una casa che sta andando a fuoco. Come reagiresti ad un incendio? Quale delle sei opzioni ritieni più adatta alla fuga? Fai la tua scelta e scopri la tua vera personalità. Prova a prendere una decisione senza perdere troppo tempo.

Dovrai soltanto fare una scelta, lasciandoti guidare dal tuo istinto. Prova a non pensarci troppo, dai la risposta in pochi secondi. Non si tratta di conoscere un argomento in particolare, stiamo parlando del tuo istinto personale, quindi conosci già la risposta, è dentro la tua testa. Adesso sei quasi pronto per iniziare il test di oggi.

Le soluzioni del test

Figura 1: la donna che urla dalla finestra indica un periodo particolarmente difficile per te. Ti senti oppresso, sta succedendo qualcosa che non riesci a gestire. Dovresti provare ad essere più ottimista in futuro.

Figura 2 : se hai scelto di scappare attraverso il camino, vuol dire che fuggi dai problemi anziché affrontarli. Dovresti essere più coraggioso ed assumerti le tue responsabilità.

: se hai scelto di scappare attraverso il camino, vuol dire che fuggi dai problemi anziché affrontarli. Dovresti essere più coraggioso ed assumerti le tue responsabilità. Figura 3 : se hai scelto di seguire la scia di fumo, vuol dire che spesso saboti te stesso. Mandi tutto all’aria per futili motivi, ti perdi in un bicchiere d’acqua. Dovresti riflettere prima di agire.

: se hai scelto di seguire la scia di fumo, vuol dire che spesso saboti te stesso. Mandi tutto all’aria per futili motivi, ti perdi in un bicchiere d’acqua. Dovresti riflettere prima di agire. Figura 4 : se hai scelto di fuggire attraverso la finestra al primo piano, vuol dire che spesso neghi l’esistenza dei problemi. Lo fai per evitare di affrontarli.

: se hai scelto di fuggire attraverso la finestra al primo piano, vuol dire che spesso neghi l’esistenza dei problemi. Lo fai per evitare di affrontarli. Figura 5 : se hai scelto di uscire dalla porta, vuol dire che sei una persona in grado di mantenere la calma in qualsiasi situazione. Sei razionale e reagisci sempre bene alle avversità della vita.

: se hai scelto di uscire dalla porta, vuol dire che sei una persona in grado di mantenere la calma in qualsiasi situazione. Sei razionale e reagisci sempre bene alle avversità della vita. Figura 6: se hai scelto di uscire dalla finestra, vuol dire che sei una persona attenta ai dettagli. Non ti sfugge niente, provi sempre a risolvere un problema trovando la soluzione più rapida ed efficace.

Il test è terminato, speriamo che ti sia piaciuto. E tu, come reagiresti in caso di incendio? Il profilo corrispondeva al tuo carattere? Se hai apprezzato questo test, sappi che nei prossimi giorni ce ne saranno altri altrettanto curiosi e divertenti.