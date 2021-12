Ballando con le stelle, è guerra: scintille e scontro a distanza

A Ballando con le stelle è scoppiata la guerra a distanza prima della messa in onda con Milly Carlucci: nulla sarà più come prima.

Ballando con le stelle sabato scorso è stato lo scenario di una furiosa discussione tra due dei suoi giudici più amati e popolari. Ovviamente stiamo parlando di Selvaggia Lucarelli e Carolyn Smith che si sono trovate in disaccordo sul giudizio espresso in merito alla performance portata in scena da Andrea Iannone.

Per la coreografa la performance realizzata era di un buon livello e conteneva alcuni elementi, a suo dire, geniali. Di tutt’altro parere è stata la giornalista che ha trovato il tutto un po’ esagerato. La Smith però si è risentita del suo giudizio, affermando che pur rispettando il suo parere, ci tiene a far notare che lei lavora nel campo della danza da 56 anni e per questo motivo possiede gli strumenti giusti per poter giudicare una performance.

La Lucarelli, di tutta risposta, ha affermato che lei lavora a Ballando con le stelle da ben 6 anni e quindi qualcosa sul campo avrà pur imparato. Milly Carlucci è prontamente intervenuta placando gli animi, ma lo scontro tra le due è proseguito anche dopo la lite in diretta.

Carolyn Smith e Selvaggia Lucarelli: botta e risposta dopo Ballando con le stelle

Dopo la fine della puntata, sul suo profilo Instagram Carolyn Smith ci ha tenuto a fare alcune precisazioni riguardo a quanto affermato durante il corso di Ballando con le stelle, precisando che lei rispetta il giudizio di tutti, ma ovviamente bisogna tener conto anche del parere dei professionisti del settore:

“Io non mi sono mai permessa di criticare nessuno nel loro ambiente professionale. Io dico rispetto per rispetto. Dopo il mio commento su Andrea e Lucrezia questo rispetto nei miei confronti è mancato, dallo studio e dai social. Geniale era la costruzione della coreografia” ha subito precisato la coreografa sui social.

“Solo chi vive di ballo può apprezzare questi piccoli dettagli. Non ho detto che Andrea è geniale. Credo che essere criticata per il mio mestiere è un po’ eccessivo. Resto sulla mia affermazione. Sei anni da giudice non possono cancellare i miei 56 anni di carriera” ha scritto la coreografia che ha poi risposto ad un commento di un utente del web che è stato ovviamente ripreso da Selvaggia Lucarelli.

Selvaggia Lucarelli ha ripostato il commento della sua collega e senza alcun dubbio durante la puntata di sabato ne vedremo delle belle tra loro due. La partita non è ancora finita.