Alex Belli sbotta contro tutti: arrivano i nervi tesi al Grande Fratello Vip

Alex Belli è uno dei protagonisti indiscussi della Casa del Grande Fratello Vip. L’attore si trova in mezzo ad un triangolo a causa sua. E’ diviso tra due donne: Delia, sua moglie, e Soleil Sorge, influencer e gieffina.

Belli sta accusando il colpo della situazione in cui si sta trovando ed è molto nervoso nell’ultimo periodo.

Proprio negli ultimi giorni, Alex sbotta contro i suo compagni. Il gelo incombe sulla Casa dl Grande Fratello Vip.

Ecco cosa è successo

Alex Belli sbotta contro tutti: la tensione è altissima nella Casa del Grande Fratello Vip

Alex Belli è in mezzo ad un uragano di emozioni contrastanti all’interno della Casa del Grande Fratello Vip.

Ha professato amore a Soleil Sorge, ma dice anche di avere un sentimento speciale con sua moglie Delia.

Belli è stressato e durante una delle ultime cene nella Casa, sbotta contro tutti.

Arrivato al tavolo per cenare, l’attore nota che qualcuno gli ha messo le mani nel piatto e gli ha rubato l’insalata.

Alex è notevolmente infastidito dall’atteggiamento degli altri coinquilini e con fare serio e stizzito domanda chi sia l’artefice del gesto.

“Adesso voglio sapere chi è stato a mettere le mani nell’insalata, giuro non mi arrabbio” dice Belli e aggiunge: “Non avete nemmeno il coraggio di tirare fuori le p***e e dire chi è stato?“.

La Casa tace e il colpevole non esce fuori, ma Alex sta già pensando ad altro. L’attore è stato l’artefice dei suoi dubbi sul sentimento che prova per Delia.

Nel mentre che il gieffino ci pensa, sua moglie ha deciso per entrambi!

Delia prende una decisione importante sul suo matrimonio con Alex Belli

Delia Duran è la seconda moglie di Alex Belli e sono fidanzati ufficialmente da giugno 2021.

Entrata nella Casa del Grande Fratello Vip già tre volte, l’attrice venezuelana ha preso una decisione drastica sul suo matrimonio.

Dopo i comportamenti di Alex Belli con Soleil Sorge e dopo aver visto suo marito confessare di essersi innamorato della gieffina, Delia si lascia andare ad un duro sfogo sui social.

Ha affermato che si allontanerà dai social e soprattutto da casa sua, perché ha bisogno di tempo per riflettere sulle parole di Alex.

Ovviamente, la modella sta male a vedere suo marito flirtare e ballare in modo provocante con Soleil e ha bisogno di staccare da tutto ciò e dai commenti dei fan del programma.

Alex Belli sta male e sbotta contro i suoi compagni per cercare di pensare ad altro, ma non ce la fa. L’attore non sa proprio come fare e non sa più come gestire il sentimento che prova per Soleil Sorge.

Lui non sa, però, che Delia ha già deciso per entrambi