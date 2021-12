Gianna Orrù, mamma Valeria Marini: il dolore per la truffa subita

Gianna Orru, mamma di Valeria Marini, ospite a Storie Italiane racconta la sua versione dei fatti in merito a una vicenda sconvolgente

Valeria Marini si è subito ambientata all’interno della casa del Grande Fratello, dimostrando di essere totalmente a proprio agio nel grande reality di Canale 5. Atteggiamenti, ormai, sempre più da principessa, e chissà che la “Valeriona” non voglia diventare quella incontrastata. Di certo, per ora, sembra ben accolta e pare andare d’accordo con tutti. Eppure, un pensiero accompagna la soubrette da tempo, e riguarda la situazione di sua madre Gianna Orrù.

Come i fan più affezionati sanno, la mamma della Marini è stata vittima di un’orribile truffa. Le sono stati sottratti indebitamente ben 335mila euro. Una situazione molto spinosa, che ha portato anche a voci incontrollate. Tra queste, quella che la donna sia stata vittima di una truffa sentimentale: vale a dire che ha conosciuto un uomo in modo virtuale, che facendola credere innamorata di lei le ha sottratto dei soldi.

Valeria Marini e la tragedia che ha colpito la madre Gianna

Eppure, la signora Gianna ha smentito questa versione dei fatti: “Questo truffatore è stato intervistato dalle “Iene”. Ha detto il falso, ossia che io mi ero innamorata di lui. Invece non c’entra nulla: non c’era nessuna storia di sesso che io volevo con lui. Mi ha semplicemente proposto un investimento economico. Ha anche detto di avere delle foto che gli avrei mandato io, in cui ero nuda. Ma non è così, non è affatto vero. Sono rimasta molto turbata da queste parole”.

La donna ha poi sporto un’ulteriore denuncia nei confronti di quest’uomo. La mamma di Valeria Marini ha denunciato che questa persona non è stata arrestata, e lei confida in una condanna per la prossima udienza del processo, prevista per gennaio del 2023.