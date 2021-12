E’ stato uno dei tronisti più amati di Uomini e Donne: oggi è irriconoscibile

Con il dating show più amato, Uomini e Donne di sicuro non si può restare a corto di news. La trasmissione pomeridiana di Canale 5 non delude mai, infatti accade che vecchie glorie ritornino con delle novità assurde per i fedelissimi fan che non perdono un solo appuntamento del programma più longevo di Maria De Filippi. Anche per il tronista più amato ci sono delle novità.

Conquistare i telespettatori con le storie dei propri beniamini come avviene a Uomini e Donne non è una cosa da poco, soprattutto se la fama del programma è così duratura. Nel corso degli anni il pubblico a casa si è affezionato ai vari tronisti e corteggiatori che a loro volta hanno continuato a lavorare nel mondo dello spettacolo tra un programma e l’altro, ma alcune volte si sono addirittura perse le tracce dei protagonisti in questione. Ma prima o poi si riaccendono i riflettori, anche sul tronista più amato che oggi appare diversissimo agli occhi dei fan.

Quando Cupido sgancia la freccia nei cuori dei beniamini di Uomini e Donne, Maria De Filippi la afferra al volo per la prossima edizione! Con il format in questione si fa riferimento ad uno degli appuntamenti fissi dei telespettatori che non perdono un solo appuntamento con i tronisti, le troniste e i vari spasimanti.

I corteggiatori e le corteggiatrici sono un po’ quelli che ci rimettono di più. Devono fare di tutto per diventare la scelta del loro amore, sperando di diventare una coppia. Proprio perché si ha a che fare con i sentimenti, non sempre le cose vanno a gonfie vele. Testimonia ciò l’ultimo abbandono della tronista più seguita dai fan, situazione che ha sconvolto tutti perché inaspettata.

Tra addii e bentornati, non può passare inosservato il ritorno del tronista delle passate edizioni che ha fatto la storia.

Uomini e Donne, è tornato il tronista più amato dai fan!

L’amore non è bello se non è litigherello, e questo il salotto più seguito dei pomeriggi di Canale 5 lo sa! Tra le news non può mancare la clamorosa novità di Gemma Galgani, la dama torinese per eccellenza che è alla ricerca dell’amore della sua vita. Con l’augurio di trovare l’uomo dei suoi sogni, finché c’è la De Filippi c’è speranza, ecco che dal passato tornano delle vecchie glorie che hanno riscosso non poco successo. Lo riconoscete il tronista?

Si tratta di Gionatan Giannotti! Correva l’anno 2009, e tra le sedioline del programma occupava prima quella di corteggiatore, e poi quella di tronista. Il giovane non è stato la scelto dalle troniste del tempo, Francesca Mari e Natalia Angelini. Nonostante ciò, Maria ha visto in lui un personaggio molto amato ed interessante per il pubblico, così lo ha scelto come tronista.

Ad oggi sono passati diversi anni dalla sua scelta, Laura Addis, e le cose sono cambiate. La storia durò davvero molto poco, infatti in seguito alla partecipazione del programma si frequentarono per breve tempo per poi lasciarsi.

Conosciuto proprio per la sua timidezza, educazione e dolcezza, ad oggi appare un uomo totalmente diverso, ma con delle cicatrici in più. Infatti, dietro quei muscoli e vigore sviluppati da tanta palestra e stile di vita sano, si nasconde un dramma che nessuno conosce.

Il giovane dopo la trasmissione, ha avuto delle serie problematiche sociali e psicologiche. A volte la fama gioca dei brutti scherzi, i quali uniti alla sfortuna a volte, provocano degli eventi difficili da affrontare.

Nel suo caso, la visibilità ha fatto l’effetto contrario: è diventato un emarginato. Forse per pregiudizi o per chissà cosa, è stato messo da parte per diversi anni, condizione che gli ha dato non poche difficoltà a costruirsi una vita.

Ad oggi, grazie a quei due anni difficili, è riuscito a ritrovare sé stesso, volgendo il dolore in una crescita personale tale da fargli raggiungere il sogno di diventare un personal trainer.