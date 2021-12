Emma Marrone e la drastica decisione prima del Festival di Sanremo

Emma Marrone è una delle cantanti scelte per la settantaduesima edizione del Festival di Sanremo.

Emmanuela, vero nome all’anagrafe della cantante, fu la vincitrice della nona edizione del talent show Amici di Maria De Filippi e da quel momento il successo l’accompagna.

Amadeus, conduttore di Sanremo per la terza volta consecutiva, sta allestendo tutto il Teatro dell’Ariston per l’imminente Festival che è alle porte: inizierà il primo marzo e si concluderà il cinque.

Anche Emma Marrone si sta preparando alla sua esibizione e prende una drastica scelta.

Vediamo insieme cosa ha deciso di fare la cantante

Emma Marrone ci dà un taglio: la drastica decisione

Emma Marrone si sta preparando a salire per la terza volta sul palco del Teatro dell’Ariston.

La cantante partecipò nel 2011 insieme ai Modà presentando il brano Arriverà, vincitore del secondo posto.

Anche l’anno seguente, Marrone decide di concorrere, questa volta da sola con la canzone intitolata Non è l’inferno.

Dopo ben nove anni, Emma è pronta a ripresentarsi al Festival di Sanremo, cresciuta e maturata. E’ pronta e carica per cantare davanti al pubblico.

L’ex allieva di Amici si sta già preparando al Festival e ha preso una drastica decisione.

Ad annunciare la notizia è proprio Emma tramite un post sul suo profilo Instagram.

La foto è un selfie in cui la cantante ride e fa un cuore con le mani. Più che una drastica decisione, è più un taglio netto. Infatti, Emma ha deciso di tagliarsi i capelli cortissimi, come quando partecipò al talent show.

Nella didascalia del post si può leggere: “Sono tanto felice! Ci vediamo a Sanremo e so che Voi sarete con me! Daje“.

Si sa che quando una donna decide di tagliarsi i capelli è pronta ad un cambiamento nella sua vita.

Questo nuovo look dà la giusta carica alla cantante che non vede l’ora che abbia inizio la gara.

I commenti sono tantissimi e super positivi: c’è chi le manda l’in bocca al lupo, che la trova bellissima e chi scrive: “Si ritorna al 2012. Certo, non c’ho più l’età di una volta, ma va bene così“.

Emma Marrone è pronta per il Festival di Sanremo. Dopo la drastica decisione e il cambio di look, la cantante non vede l’ora di iniziare