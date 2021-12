Colpo di scena al GF Vip: dopo Soleil, Alex Belli si dichiara a Davide Silvestri

Al GF Vip è arrivato il nuovo colpo di scena da parte di Alex Belli! Dopo l’amicizia speciale con Soleil Sorge, che ha infastidito e non poco Delia Duran, arriva la dichiarazione a Davide Silvestri!

Al GF Vip i colpi di scena sono sempre all’ordine del giorno e in particolar modo il protagonista indiscusso di questi scoop sembrerebbe essere sempre lo stesso concorrente.

Ovviamente stiamo parlando di Alex Belli, che si è trovato al centro delle dinamiche nella casa più spiata d’Italia per essersi avvicinato a Soleil Sorge, dichiarandole anche il suo amore, mentre fuori c’era, e sembrerebbe esserci ancora, sua moglie Delia Duran.

Ora, dopo questo avvincente triangolo amoroso, si aggiunge un nuovo pezzo a questo puzzle. In quanto l’ex stella di Centrovetrine, come riportato da Novella 2000, si sarebbe dichiarato anche ad un altro suo compagno di viaggio. Di chi stiamo parlando? Di Davide Silvestri.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Alex Belli e Soleil Sorge non si nascondo più: svolta al Grande Fratello Vip

Alex Belli si dichiara a Davide Silvestri al GF Vip

Alex Belli ha in un primo momento spiegato al suo compagno di viaggio al Grande Fratello Vip qual è il sentimento che prova nei confronti di Soleil Sorge e poi ha ammesso di provare le stesse cose anche nei suoi confronti.

Una dichiarazione, se vogliamo, del tutto inaspettata e che siamo sicuri Alfonso Signorini non si lascerà di certo sfuggire, approfondendola durante la prossima diretta prevista per venerdì sera.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: “Siete erotici”: atmosfera bollente al Grande Fratello Vip

“Cosa intendevo quando ho detto a Sole che mi ero innamorato di lei? Direi che è una definizione di amore molto alta, difficile da capire“ ha esordito l’ex stella di Centovetrine a Davide Silvestri. “Un amore che va oltre tutto, non le cose tra ragazzini ‘io sono tua, tu sei mia’. Quando ho visto il lato dolce da bambina di lei, quella roba mi ha fatto impazzire e innamorare“ ha ammesso per la prima volta al suo compagno di viaggio.

“Anche con te mi è successo, io ti sento. Secondo me è nata una cosa molto particolare tra noi. Io l’ho lasciata fluire, è il mio dono. Tu immagina che questo innamoramento potevo averlo anche con te” ha poi confidato Alex a Davide, intento ad ascoltare i pensieri del suo compagno di viaggio.

“Perché pensi che di te non mi sia anche innamorato? In realtà c’è questa cosa, però potevo alzare la posta e nessuno ci avrebbe detto niente” ha poi concluso, spiazzando in un certo senso i suoi fedeli sostenitori, che non si aspettavano una confessione del genere da parte del loro beniamino al Grande Fratello Vip. “Quanto abbiamo riso io e te. Ma tu mi hai capito davvero? Ti voglio tanto bene”.