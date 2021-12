“Dormo 15 ore prima di farlo”: la grande star vuota il sacco

By

Molte delle star e personalità più famose e di successo della storia passata e presente, avevano e hanno stranissime abitudini di riposo

Personaggi famosi, volti noti, grandi star. C’è sempre molta curiosità (e a volte un po’ di malizia) nell’andare a curiosare nelle abitudini e nella vita privata di questi famosi personaggi. Come sempre accade, se le “stranezze” arrivano da persone normali l’effetto è sicuramente diverso. Quando le “stranezze” arrivano dai vip, allora tutto cambia. Comportamenti abbastanza assurdi e incredibili diventano invece quel qualcosa in più. Tutti noi abbiamo a che fare con il sonno, e come ben sappiamo quasi metà della nostra vita la passiamo a dormire.

Ognuno di noi ha abitudini particolari e veri e propri riti legati al sonno e al momento sempre catartico di quando andiamo a dormire. Sia che a letto siamo soli, sia che lo condividiamo, quel momento in cui ci si mette a dormire è unico. Spesso uno dei più desiderati della giornata. A volte sembra un miraggio, ma magari per qualcuno è un momento frustrante. Ad esempio chi soffre di insonnia e non riesce a dormire.

L’incredibile abitudine della star della musica quando va a dormire

E’ il caso di molte star e personaggi famosi, che quando si tratta di andare a nanna e dormire ne combinano davvero di tutti i colori. Va detto che spesso i personaggi noti hanno il supporto di mezzi economici importanti, e per questo possono permettersi sfizi e vari e comodità di ogni genere, per non parlare di veri e propri lussi. E’ il caso, ad esempio, della famosissima cantante Mariah Carey. Evidentemente, la bella artista americana ci tiene al suo riposo, visto che prima di un concerto vuole dormire per almeno 15 ore.

Sono davvero tante, ma lei ha dichiarato che vuole essere sicura di aver riposato bene, e per non farsi mancare niente ha raccontato di aver riempito la sua camera da letto di tantissimi umidificatori, ben 20. Un modo un po’ strano per preservare e curare la sua bellissima voce. Ma di certo questa abitudine è decisamente strana…