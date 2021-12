By

Scegli un colore della tavolozza e scopri di cosa hai veramente bisogno in questo momento della tua vita con questo divertente test

I colori sono essenziali nella nostra vita; ogni sfumatura crea un pensiero nella nostra testa e uno stato emotivo specifico.

I colori svelano qualcosa su di noi, a partire dalla cosa decidiamo di indossare prima di uscire.

In egual modo, raccontano anche qualcosa sulle nostre scelte e del nostro modo di vivere la vita.

Con il test della tavolozza puoi scoprire di cosa hai bisogno in questo momento cercando di capire anche che fase della tua vita stai vivendo.

Scopriamo come

Test: scegli un colore della tavolozza e ti dirò di cosa hai bisogno

In questo test della tavolozza ti mettiamo di fronte nove tempere diverse. Guardale tutte e scegli in modo istintivo il colore che ti smuove qualcosa dentro.

Solo così potrai scoprire di cosa hai bisogno.

Iniziamo il divertimento!

1) Rosso –> è il momento di lasciarsi andare

Sei in una fase della tua vita in cui hai bisogno di abbandonarti tra le braccia di qualcuno che ti ami per davvero.

Non è importante quanto sono alti i tuoi muri di difesa che hai costruito nel tempo, lasciati andare e vivi tutto al 100%.

Solo lasciandoti andare e seguendo il tuo cuore, potrai stare totalmente bene.

2) Blu –> bisogno di libertà

Sento aria di cambiamenti e questi non sono sempre facili da accettare. E’ evidente, però, che senti la necessita di sentirti libera e hai voglia finalmente di scegliere.

Hai voglia di fare quello che hai voglia di fare senza sentirti obbligata o dover rendere conto a nessuno.

Cerchi l’indipendenza? Allora non avere paura e dai retta al tuo istinto.

3) Bianco –> hai voglia di dare

Se hai fatto questa scelta significa che se in una fase della tua vita in cui senti il bisogno di dare.

Sei come un fiume in piena e vuoi condividere la tua energia, gioia e luce a tutti.

Dai tutto quello che hai senza troppi pensieri e apri il tuo cuore, perché l’energia che rilasci tornerà indietro in una nuova e migliore forma.

4) Rosa –> momento sereno

Sei in un momento di grande serenità e benessere. Senti che niente ti può scalfire e anche se dovesse succedere, sai come superarlo.

Cerca di rimanere il più possibile in questa fase, perché ti aiuterà quando arriverà la tempesta.

5) Giallo –> sei una bomba di energia

Non sei in un buon momento nella tua vita, ma ti senti carico di energie per affrontare qualsiasi difficoltà e ostacolo.

Sai che dopo la discesa arriva la salita, ma sai bene come affrontare questo percorso mostrando il tuo grande sorriso. Sei carichissima!

6) Verde –> cerchi delle certezze

Questa scelta rivela che hai bisogno di qualcuno che si occupi di te, che ti prenda per mano e ti dia delle vere certezze. Hai bisogno di stabilità e di sentirti sicura.

Ricordati, però, che non hai bisogno degli altri per colmare i tuoi momenti fragili, perché tu sei forte e hai tanti pregi.

Ti consiglio di fare una lista e scrivere ciò che ti rende unica. Sono certa che ti aiuterà e aumenterà la tua autostima.

7) Nero –> ti senti fortissimo

Niente e nessuno ti può abbattere in questo momento. Le tue insoddisfazioni le affronti da solo, perché sai che nulla può distruggere le tue sicurezze.

Stai attento però! Non concentrarti solo su te stesso e dai la possibilità anche ad altre persone di conoscerti e aiutarti.

8) Arancione –> hai voglia di metterti in gioco

Non ti basta più la tua comfort zone: hai bisogno di sfidare il destino e le tue scelte passate.

Ci sta mettersi in discussione e puoi riuscire anche a diventare più produttivo, ma ricordati di utilizzare sempre l’intelligenza e di non essere troppo impulsivo.

9) Viola –> hai voglia di essere felice

Se hai scelto il viola allora significa che sei in un momento in cui ti senti addosso tanta negatività che non ti lascia andare.

Ciò che desideri è proprio abbandonare questa aurea ed essere finalmente felice.

Fallo!

Lascia andare i problemi e le difficoltà e concentrati solo sui tuoi pensieri positivi. Raggruppa le tue energie e scegli la felicità ogni giorno