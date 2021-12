Uomini e Donne puntata 9/12/21, accade l’imprevedibile: lei non regge il colpo

A Uomini e Donne è accaduto l’imprevedibile. La dama non è riuscita a reggere il duro colpo ricevuto ed è crollata negli studi Elios di Roma: nessuno sarebbe stato in grado di predirlo.

Uomini e Donne ha portato in scena un nuovo capitolo totalmente inaspettato che vede protagonisti Armando e Marika. I due si erano frequentati qualche tempo fa. La dama però voleva l’esclusiva sulla conoscenza e il cavaliere di consolidare il tutto non ne voleva sapere e da quel momento tra i due è calato il gelo. Tant’è che non hanno fatto altro che farsi la guerra in studio.

Entrambi hanno continuato con la propria vita, frequentando altre persone ma oggi è arrivato il colpo di scena. In quanto Marika a sorpresa lo raggiunge a Napoli, nella speranza di poter ricucire il loro rapporto, ma purtroppo il loro incontrato non è andato come sperato. Tant’è che ora sono più lontani che mai. Marika è uscita dallo studio in lacrime per poi tornare poco dopo, aggiungendo di essere profondamente delusa dall’atteggiamento di Incarnato, ritenendolo una persona vuota e senza valori.

Marika scoppia in lacrime a Uomini e Donne: il gesto per Armando

Marika racconta che dopo aver informato la redazione, è andata a Napoli per fare una sorpresa ad Armando, ma quest’ultimo non avrebbe reagito nel migliore dei modi. In quanto in un primo momento non le avrebbe nemmeno risposto al telefono per poi raggiungerla in un secondo momento in pizzeria, dove l’avrebbe accusata di voler stare con lui soltanto per visibilità e per aumentare i followers e relative sponsorizzazioni sui social, per poi lasciarla di punto in bianco.

Lei è crollata in studio, affermando esserci rimasta davvero male dal suo atteggiamento, ma Armando ha smentito il tutto affermando che lui è andato a quell’incontro per darle una chance ma lei si sarebbe presentata con il piede di guerra e con poca voglia di voler chiarire.

Gli opinionisti, nonostante in un primo momento avessero stroncato la dama, hanno preso le sue difese ed anche il pubblico in studio, mandando su tutte le furie il cavaliere. Lo stesso però ha criticato Diego che poco dopo ha rifiutato la conoscenza di una dama perché ha parlato con il suo rivale, ma questo ha permesso ad Ida Platano di intervenire.

La dama lo ha accusato di non essere interessata a lei come diceva, in quanto non ha fatto alcun gesto per potersi riappacificare, anzi. Avrebbe fatto scendere anche un’altra signora per conoscerla, segno che un vero sentimento non ci sarebbe mai stato.