“Soffre di protagonismo”: scoppia la guerra a Uomini e Donne

Rivalità sempre più accesa tra due indiscusse protagoniste di Uomini e Donne: l’affondo in una lunga intervista al magazine ufficiale.

Scintille e rivalità sempre più accesa nello studio di Uomini e Donne tra due protagoniste indiscusse della trasmissione di Maria De Filippi. Il trono over è sempre più amato e seguito dal pubblico di canale 5 che, anche tra le dame e i cavalieri, ha i propri beniamini. Tra queste ci sono sicuramente Gemma Galgani e Isabella Ricci, due dame che hanno diviso il pubblico sin dalla scorsa stagione.

Tra Gemma Galgani e Isabella Ricci non c’è molta simpatia. Le due dame sono profondamente diverse caratterialmente e hanno affrontato il percorso nel dating show di canale 5 in modo differente. Gemma, infatti, protagonista sin dalla prima stagione, pur avendo conosciuto e frequentato diversi uomini, non è ancora riuscita a trovare l’amore della sua vita.

Isabella Ricci, invece, dopo aver conosciuto Fabio Mantovani, un signore giunto in trasmissione solo per lei, dopo averlo frequentato per un po’, ha deciso di lasciare con lui il programma. Oggi, Gemma, in una lunga intervista rilasciata a Uomini e Donne Magazine, ha parlato proprio di Isabella.

Gemma Galgani contro Isabella Ricci dopo la scelta a Uomini e Donne

Isabella Ricci ha ormai lasciato il trono over di Uomini e Donne con il signor Fabio mentre Gemma Galgani ha da poco cominciato a frequentare il signor Leonardo con cui pare sia scoppiato un colpo di fulmine. In attesa di scoprire se sarà Leonardo il suo principe azzurro, Gemma ha parlato di Isabella al magazine ufficiale della trasmissione in merito al desiderio della Ricci di conoscere Gemma:

“on l’avrei mai ritenuta il tipo di donna che poteva piacere a Giorgio. Lui potrà contraddirmi, ma non penso l’avrebbe considerata: è un po’ troppo austera per suscitare il suo interesse […] Non capisco come mai in tutto il mondo, Isabella voglia conoscere proprio lui. Giorgio è stato il compagno della donna di cui lei dice di non avere la minima considerazione. Isabella si considera di lusso. La mia sensazione è che sia mossa a strategia”, ha detto Gemma.

“Dice di essere dalla parte delle donne, ma mostrare interesse per una persona che ha rappresentato tanto per un’altra è una caduta di stile. […] Rivederlo con Isabella sarebbe come vedere i miei sentimenti calpestati: nessuno dovrebbe mai fare una cosa del genere solo per protagonismo”, ha concluso.