Ex naufraga torna single: matrimonio finito dopo due figli

Ex naufraga dell’Isola dei Famosi torna single: matrimonio finito dopo due figli. Le parole in una toccante intervista.

Una delle ex naufraghe dell’Isola dei Famosi, ma soprattutto una delle concorrenti del Grande Fratello più amate è tornata single. In una lunga intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Chi, infatti, ha annunciato la fine del suo matrimonio che era stato coronato da due figli.

L’ex gieffina ed ex naufraga tornata single dopo un matrimonio lungo e importante è Marina La Rosa che ha annunciato la fine della sua storia d’amore con il marito Guido Bellitti da cui ha avuto due figli, Gabriele e Renato.

L’ex naufraga Marina La Rosa annuncia la fine del matrimonio: nuova vita a 44 anni

La scorsa estate, Marina La Rosa ha acquisito la consapevolezza che il suo matrimonio era giunto al termine. “Quelle persone che in quest’ultimo anno mi hanno criticata, giudicata e sottolineato quanto fossi dimagrita mi hanno strappato un sorriso perché loro evidentemente l’inferno non lo hanno mai attraversato”, ha raccontato l’ex gieffina in una lunga intervista rilasciata al settimanale Chi nel numero in edicola. “Ero arrivata a 47 chili e mi sono detta ‘Basta!’”, ha aggiunto.

Non è stato facile, per Marina La Rosa, accettare la fine del matrimonio. Dopo aver riflettuto a lungo, l’ex gieffina ha capito di non poter andare avanti. “Il problema non è riconducibile solo alla fine dell’amore di per sé, ma al veder naufragare tutte le proiezioni. Per molto tempo ho pensato che la mia vita sarebbe andata in un certo modo, ora la realtà vira da un’altra parte” ha aggiunto ancora, convinta che per il momento la sua vita sentimentale resti tale, senza nuove storie da cominciare anche per via di “una considerazione troppo bassa dell’uomo di oggi”, ha aggiunto Marina.

Marina è pronta a ricominciare dai suoi figli e dagli amici. Al momento, infatti, non è intenzionata a riaprire il cuore all’amore dopo la fine di un matrimonio lungo e importante.