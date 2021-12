Manuel Bortuzzo, notte bollente con Lulù Selassiè: i gesti parlano chiaro

Manuel Bortuzzo di nuovo vicino a Lulù Selassiè: notte bollente al Grande Fratello Vip 2021. I gesti di lui parlano chiaro.

Notte bollente per Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè al Grande Fratello Vip 2021 per un massaggio hot che l’atleta ha regalato alla Principessa. In circa 48 ore, tutto è cambiato tra Manuel e Lulù. Dopo aver chiuso, in modo definitivo, il rapporto con Lulù, Manuel, nelle ultime ore, pare essere tornato sui propri passi. Bortuzzo si è riavvicinato a Lulù facendo dei gesti che il web ha interpretato come un chiaro segnale del suo interesse che, finore, avrebbe cercato di nascondere in modo razionale.

La giornata di ieri ha riacceso i riflettori sul rapporto tra Manuel e Lulù che, sin dalle prime settimane di convivenza nel reality, è sempre stato altalenante. Dopo aver messo un muro che sembrava invalicabile, però, qualcosa è cambiato.

Già delle prime ore della giornata di ieri, Manuel si era mostrato più aperto nei confronti di Lulù entrando nella stanza arancione, quella dove dorme la Selassiè, per svegliare lei e tutti gli altri concorrenti che dormivano ancora. Rivolgendosi a Lulù, però, si è lasciato andare ad un “buongiorno principessa” che ai fan accaniti del reality non è sfuggito. La situazione, poi, è diventata più intricata nella tarda serata di ieri quando Manuel ha massaggiato in modo sensuale il fondoschiena perfetto di Lulù.

Manuel Bortuzzo, massaggio bollente e carezze sulle gambe per Lulù Selassiè

Dopo aver partecipato all’attività del Grande Fratello Vip realizzando le palline per l’albero di Natale, Manuel e Lulù si sono isolati nella stanza blu.

Da soli, Manuel ha regalato un massaggio bollente al fondoschiena di Lulù lasciandosi andare anche ad alcune esclamazioni di approvazione.

“MERAVIGLIA”🍑🍑🍑🍑

La prima cosa giusta che sento uscire dalla bocca di Manuel #gfvip pic.twitter.com/mhxDOKkXEd — Keep me in your heart (@forawhile____) December 8, 2021

I gesti di complicità non sono mancati neanche oggi. Mentre era in veranda con gli altri concorrenti, mentre Lulù passava, Manuel l’ha bloccata prendendole la gamba e accarezzandola. Anche il video di questo momento è stato rapidamente pubblicato su Twitter dai fan scatenando i commenti dei fan.

Cosa sta accadendo, dunque, tra Manuel e Lulù? I due decideranno di provarci ancora una volta? La Selassiè non ha mai negato di provare un forte sentimento per Manuel. Anche Bortuzzo si sarà reso conto di provare qualcosa di più di una semplice attrazione fisica? Probabilmente, lo scopriremo nel corso della prossima puntata del reality.