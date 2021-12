“Siete erotici”: atmosfera bollente al Grande Fratello Vip

Grande Fratello, Miriana dice ad altri due concorrenti: “Siete esplosivi, erotici”. La showgirl cerca di farli ragionare sulle loro scelte

Nella casa del Grande Fratello Vip l’atmosfera si fa sempre più bollente: tiene banco l’ormai focosa relazione tra due concorrenti, e la cosa sta sconvolgendo non poco Miriana Trevisan. Anche l’ex protagonista di “Non è la Rai” si è trovata al centro di un paio di situazioni amorose (di cui una in corso con Biagio), ma nulla a che vedere con ciò che sta accadendo ad altri due inquilini, alle prese con una passione a dir poco travolgente. Va detto che lei è amica di uno dei due e spesso le ha fatto da confidente.

Anche perché in ballo, come il pubblico sa bene, c’è un matrimonio fuori dalla casa. Insomma, una situazione che rischia di diventare veramente esplosiva. Ecco perché la Trevisan ha deciso di prendere posizione: chiaramente il riferimento è ad Alex Belli e Soleil Sorge, che hanno ormai mollato gli ormeggi e di fatto hanno iniziato una relazione molto passionale.

Leggi anche – Grande Fratello Vip, tutto finito? “Se mi lascia non finisce il mondo”

Grande Fratello, Miriana sconvolta dalla scandalosa love story all’interno della casa

Però, Miriana non ci sta e ha preso posizione: la showgirl ha deciso di difendere Delia, moglie di Belli che da casa sta assistendo a questo tradimento ormai di pubblico dominio. Ecco perché la Trevisan ha chiesto ad Alex se si è mai posto il problema di cosa stia provando la moglie. “Lei è feritissima, lo sai questo? Dimmelo”. Incredibilmente, con una certa faccia tosta, l’ex attore di “Centovetrine” continua a parlare di una “sola amicizia”.

Leggi anche – Grande Fratello Vip, chi abbandona e chi arriva: tutti i nomi

Miriana è preoccupato che Delia possa soffrire troppo per questa situazione, e vorrebbe far ragionare Alex. “Siete esplosivi, erotici. Ti rendi conto di cossa possa provare lei?”. L’amica ha provato a farlo ragionae, a tal punto da fargli capire che forse sarebbe il caso di uscire per risolvere la sua situazione. La sua risposta, in maniera soprendente, è stata che se fosse necessario uscirebbe immediatamente per non far soffrire sua moglie. Sarà davvero così?