Max Biaggi rivela tutto: ecco chi è la sua nuova fidanzata

Massimiliano Biaggi, detto Max, è un motociclista e direttore sportivo. Tra i suoi trionfi, lo troviamo ben quattro volte campione del mondo nella classe 250 e due volte campione mondiale Superbike.

Max è anche un vero e proprio latin lover: è stato con la modella Naomi Campbell, Claudia Schiffer e Anna Falchi. Per undici anni, Biaggi è stato fidanzato con l’ex Miss Italia Eleonora Pedron da cui ha avuto due figli.

Inoltre, ha frequentato per due anni anche la cantante Bianca Atzei.

Max Biaggi pensava di non potersi più innamorare dopo tutte queste relazioni, ma arriva lei e il motociclista si ricrede.

Scopriamo insieme chi è la nuova fidanzata del campione del mondo

Max Biaggi presenta la nuova fidanzata Francesca Semenza: ecco tutto quello che c’è da sapere

Max Biaggi ha finalmente fatto conoscere ai suoi follower la fidanzata Francesca Semenza.

La notizia arriva dal suo profilo Instagram postando un selfie di coppia.

I due sono abbracciati e guardano la fotocamera. Nella didascalia si può leggere: “Gli anni passano, ma le cose vere rimangono“.

Il motociclista augura buon compleanno a Francesca che il 23 novembre ha fatto 28 anni. Tra i due fidanzati ci sono ben 22 anni di differenza.

Anche la ragazza pubblica un paio di foto in compagnia del fidanzato e scrive: “Circondata da amore“. Tra gli scatti anche quello con il bimbo di cinque anni di Max.

La coppia si è svelata e sembrano veramente innamorati.

Biaggi e Francesca stanno insieme da quasi un annetto, ma fino ad ora non erano mai usciti allo scoperto.

L’unico “sgarro” l’ha fatto la ragazza pubblicando un video in cui taggava Max quest’estate, ma non ci sono state nessune allusioni tranne un semplice cuore rosso.

Dopo la fine della storia con Bianca Atzei, Max si allontana dalle telecamere e riserva tutto il suo tempo ai figli Inés Angelica e Leon Alexander.

Eleonora Pedron, ex fidanzata e mamma dei bambini, ha un ottimo rapporto con il motociclista nonostante adesso stia insieme a Fabio Troiano.

La famiglia ha un buon equilibrio e vanno tutti d’accordo.

Ma vediamo insieme chi è e cosa fa la nuova fidanzata Francesca Semenza

Chi è Francesca Semenza, fidanzata Max Biaggi

Francesca Semenza, ventottenne originaria di Bergamo, è un’attrice e modella.

E’ entrata nel mondo della moda a soli diciassette anni e ha collaborato con fotografi e realtà locali fino a iniziare poi a scattare anche per brand e artisti internazionali.ù

Francesca è apparsa anche in tv come valletta di Cristina Chiabotto al programma Golden Skate Awards, come modella a Detto Fatto e a Che tempo che fa in alcune gag con Antonio Albanese.

Oltre al piccolo schermo, Semenza è approdata anche al cinema con un piccolo ruolo nel film Maldamore di Angelo Longoni.

Ha recitato anche nella fiction A un passo dal cielo.

Giovane di talento, Francesca Semenza è la nuova fidanzata di Max Biaggi. Il clima in casa è sereno e adesso che sono usciti allo scoperto, possono godersi il loro amore ancora più a pieno