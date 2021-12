Aurora Ramazzotti, la foto da pelle d’oca conquista tutti

Con Aurora Ramazzotti ci si può aspettare qualsiasi cosa! L’influencer e figlia d’arte, non riesce a stare lontano dai riflettori. Piano piano sta emergendo nel mondo dello spettacolo, dimostrando una grande sensibilità per certe tematiche, ma anche un personalità irriverente e unica. Eccola come non te la aspetti!

Se credi che Aurora Ramazzotti sia la classica figlia di papà, in questo caso dell’iconico e mitico Eros Ramazzotti e della talentuosa Michelle Hunziker, ti sbagli! L’influencer ha tanto da condividere con i suoi fan, ed è anche molto abile a rispondere alle critiche degli haters. Forse, abituata fin da piccola ad una certa visibilità, adesso che è una giovane adulta, non ha paura di essere sé stessa. Ed è infatti nell’ultimo scatto che ruba l’attenzione di tutti! Clamorosa indiscrezione salta fuori.

Essere figlia di personaggi famosissimi non è facile, anche perché le persone avranno sempre pregiudizi, nonostante la bravura e la sincerità dell’individuo in questione. Non sempre infatti, basta dire la verità per essere apprezzati, ma a volte i gesti valgono più di mille parole e non lasciano alcun dubbio. L’ultimo ha proprio l’effetto sperato!

La giovane influencer è sempre stata diretta, toccando anche tematiche profonde. Infatti, la confessione sul divorzio dei suoi genitori lascia tutti di stucco per la sua maturità nonostante l’età, ma non solo.

Parla anche di tematiche vicine ai giovani, come l’acne di cui soffre e per cui non ha alcuna vergona. Rivoluziona il concetto di bellezza, sia esterna che interiore, e l’ultima azione lo conferma.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti: è arrivato il loro momento

Aurora Ramazzotti sconvolge tutti, ecco lo scatto!

Sempre con il sorriso sulle labbra cerca di essere vicina ai suoi followers, ma non solo. Ha raccontato in diretta tv anche momenti difficili da superare che nel corso della sua esistenza l’hanno fatta soffrire, dando una grande lezione di vita. E’ capace di rispondere con ironia anche a chi la attacca pesantemente. L’arma migliore che sfrutta nella maggior parte dei casi, è quella di dimostrare la voglia di raggiungere i propri obiettivi, ed anche il piacere di ridere della vita. Da una ragazza così giovane è sbalorditivo vedere tanta maturità, ma sarà stata l’infanzia poco facile a farla crescere così in fretta? Quello che è certo è che è una ragazza che ama il prossimo, specialmente i suoi cari.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Aurora Ramazzotti è single? La reazione da premio Oscar

Questa è una di quelle foto che vale più di mille parole! Lo scatto mette decisamente i brividi, perché segna una svolta nella loro famiglia. I malumori sono stati messi da parte una volta per tutte, e nonostante la diversità di questa famiglia “allargata”, l’amore non è mai andato via, anzi sono sempre più uniti.

L’occasione della foto è il 25esimo compleanno di Aurora Ramazzotti, festeggiato in grande! Infatti, non sono mancati personaggi del mondo dello spettacolo, come Tommaso Zorzi e il fidanzato e ballerino di Amici di Maria De Filippi Tommaso Stanzani, suoi grandi amici.

Non è mancato l’amore dei suoi affetti, e nello specifico dei suoi genitori. Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti regalano da sempre alla figlia il dono più importante che si possa desiderare: l’amore incondizionato.

Questa foto testimonia che nonostante si intraprendano strada differenti, ciò che è vero, i sentimenti, restano per sempre.