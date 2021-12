Sandra Bonzi, moglie Claudio Bisio: un amore riservato e vero

Sandra Bonzi è la moglie di Claudio Bisio. Il loro amore è riservato ed è sempre stato lontano dagli occhi indiscreti delle telecamere.

Sandra Bonzi è nota al pubblico del piccolo schermo per essere la moglie di Claudio Bisio. Il conduttore è recentemente tornato al timone di Zelig, la trasmissione che lo ha consacrato in televisione, in coppia con Vanessa Incontrada.

I due hanno incantato ancora una volta i loro fedeli sostenitori ed alcuni maliziosi hanno sospettato che tra loro potesse esserci qualcosa, ma la giornalista si è sempre detta molto tranquilla ammettendo che sia la conduttrice spagnola, che le altre colleghe con cui suo marito ha avuto modo di poter collaborare durante il corso di questi anni, oltre ad essere belle sono anche molto intelligenti ma lei non è una donna gelosa e si fida ciecamente di lui.

Sandra Bonzi, la moglie di Claudio Bisio non si è mai detta gelosa di suo marito ed insieme hanno raccontato la loro storia d’amore.

Sandra Bonzi: chi è la moglie di Claudio Bisio e la loro bellissima storia d’amore

Sandra Bonzi vanta una carriera di tutto rispetto, in quanto è una giornalista e scrittrice. Insieme a suo marito Claudio Bisio ha scelto di raccontare la loro storia d’amore nell”opera Doppio misto. Autobiografia di coppia non autorizzata, dove raccontare al pubblico che da sempre li segue come tutto è nato tra loro.

Basti pensare che si sono conosciuti in una situazione piuttosto bizzarra, in quanto lei era brilla e lui l’avrebbe aiutata a smaltire la sbronza. Tra i due il sentimento non sarebbe nato subito, ma soltanto un un secondo momento. In quanto in primis è scoccata una forte attrazione fisica. Tant’è che avevano un rapporto puramente passionale.

Con il passare del tempo però si sono accorti che nei loro incontri passionali c’era molto di più. In quanto stava nascendo un forte sentimento d’amore che giorno dopo giorno è aumentato sempre di più. Tant’è che la loro storia d’amore dura da diversi anni ed insieme hanno costruito una bellissima famiglia.

Un rapporto, il loro, molto riservato che a differenza dei loro colleghi appartenenti al mondo dello spettacolo, hanno preferito vivere la loro relazione lontano dagli occhi indiscreti delle telecamere, vivendosi privatamente in tutto e per tutto.

Claudio Bisio e Sandra Bonzi sono più innamorati e felici che mai ed insieme hanno preferito vivere il loro sentimento lontano da occhi indiscreti, coltivando il bello e cattivo tempo a telecamere spente ma tra le mura di casa.