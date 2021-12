Stefano De Martino fa impazzire tutti: svolta improvvisa e un sorriso che stende

Stefano De Martino ha lasciato ancora una volta il suo fedele pubblico senza parole. La sua scelta ha spiazzato tutti. Ecco perché.

Stefano De Martino, dopo aver preso parte ad Amici di Maria De Filippi nel ruolo inedito di giudice, è pronto a tornare sul piccolo schermo degli italiani ma prima del suo ritorno ha scelto di lasciare con il fiato sospeso tutti i suoi fedeli sostenitori. In che modo?

Il bel conduttore partenopeo è apparso sul suo profilo Instagram più bello e raggiante che mai, con uno scatto che colpisce dritto al cuore degli utenti del web che non hanno potuto fare a meno di apprezzarlo in una fotografia che lo immortala in bianco e nero e con un sorriso che stende. Un dolce antipasto per gli utenti del web che non vedono l’ora di poter vedere il proprio beniamino nuovamente alle prese con il piccolo schermo nostrano e il suo ritorno è più vicino di quanto si possa pensare.

Stefano De Martino torna in tv con un programma tutto nuovo e che strizza l’occhio alle sue radici.

Stefano De Martino pronto a tornare in tv: la svolta improvvisa emoziona

Stefano De Martino, come abbiamo avuto modo di poterci anticipare, a breve, anzi brevissimo, tornerà sul piccolo schermo degli italiani e con un programma tutto suo che lo vedrà ancora una volta indossare i panni di showman.

L’ex marito di Belen Rodriguez è pronto a debuttare con Bar Stella il 28 dicembre sulle reti Rai. Questo nuovo programma, dedicato interamente al mondo dell’intrattenimento e del varietà, ha un significato davvero speciale per il conduttore. Tant’è che è stato lui stesso a suggerire il nome da dare all’intero progetto.

Un progetto che strizza l’occhio alle sue origini e alla sua famiglia, un vero e proprio omaggio. In quanto il nome del locale del nonno di Stefano De Martino si chiamava proprio in questo modo e lui ha voluto omaggiarlo chiamando il suo nuovo programma in questo modo. Un gesto che ha fatto emozionare i suoi fedeli sostenitori che hanno rivisto ancora una volta tutto l’impegno e l’amore che il loro beniamino mette all’interno dei suoi progetti professionali.

All’interno di Bar Stella, Stefano De Martino non sarà da solo. In quanto rivedremo alcuni artisti che hanno collaborato con lui non solo a teatro ma anche durante l’ultima edizione di Made in sud, programma comico che gli ha permesso di fare il grande esordio sul piccolo schermo degli italiani in veste di conduttore.