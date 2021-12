Colpaccio di Signorini: al Grande Fratello Vip arriva lui!

Alfonso Signorini ha fatto il colpaccio al Grande Fratello Vip. Tra i nuovi concorrenti potrebbe arrivare proprio Lui!

Alfonso Signorini ha comunicato al pubblico del piccolo schermo che il Grande Fratello Vip non terminerà come precedentemente stabilito a dicembre, ma a marzo. Precisamente il 14 marzo, diventando in tutto e per tutto l’edizione più lunga di sempre, battendo anche quella che l’ha preceduta.

I suoi vipponi, nonostante abbiano sospettato qualcosa, non sono ancora a conoscenza nulla e a breve vedranno nuovi vipponi varcare la famosa soglia rossa. In quanto sarebbe impossibile, con il numero di concorrenti attualmente presenti all’interno della casa più spiata d’Italia, continuare fino a marzo.

Tanti sono i nomi trapelati in rete, ma soltanto uno tra questi è stato confermato nelle scorse ore. In quanto ad annunciare il tutto è stata la giornalista Cesara Buonamici in collegamento con il TG5 e il padrone di casa del reality show di canale 5, che messo “alle strette” ha confermato quanto dichiarato da lei in diretta.

Anticipazioni nuovi ingressi Grande Fratello Vip: Signorini segna l’ennesimo colpaccio

Alfonso Signorini voleva tenere ancora per un po’ il mistero, ma approfittando dello scoop lanciato dalla sua collega giornalista al TG 5, ha ammesso il suo nuovo colpaccio. In quanto a breve nella casa del GF Vip arriverà uno dei personaggi più amati dal piccolo nostrano.

Questa però per lui non è la prima esperienza in un reality show, in quanto il vippone in questione ha già preso parte ad un altro progetto simile. Ovviamente ci riferiamo all’Isola dei Famosi, dove riuscì a classificarsi al secondo posto, vedendosi soffiare la vittoria da Sergio Muniz.

Di chi stiamo parlando? Di Kabir Bedi, diventando famoso in tutto il mondo grazie al personaggio di Sandokan, che ha interpretato per diversi anni. Da quel momento però di tempo ne è passato e lui è pronto a mettersi ancora una volta in gioco, puntando tutto nella casa del GF Vip dove avrà modo di farsi conoscere non solo per il suo temperamento, mostrato già all’Isola dei Famosi, ma anche sotto le sue fragilità, visto che la casa più spiata d’Italia mette a nudo i suoi concorrenti.

Kabir Bedi al GF Vip è senza dubbio l’ennesimo colpaccio fatto da Alfonso Signorini che mai come in quest’edizione ha voglia di fare le cose in grande.

Kabir Bedi e Pippo Baudo al #GFVIP pic.twitter.com/sO21yk4VT5 — Roberto Mallò (@robymallo) December 6, 2021

Oltre alla conferma di Kabir Bedi nella casa più spiata d’Italia, chi saranno gli altri vipponi pronti ad entrare nel Grande Fratello Vip?