Milly Carlucci ieri e oggi: come è cambiata la conduttrice Rai

Milly Carlucci è tra i volti storici più apprezzati della tv italiana e, nonostante gli anni che passano, è sempre sulla cresta dell’onda

Milly Carlucci è la regina indiscussa di “Ballando con le Stelle”, il grande successo del sabato sera autunnale della Rai. Mentre la storica trasmissione (15 le edizioni) volge al termine, lei resta il grande punto di riferimento del programma. Non solo presentatrice, ma vera e propria “factotum” e madrina del programma che conduce da sempre. Del resto è una presenza costante e familiare in tv ormai da anni. Il suo vero nome è Camilla Patrizia Carlucci, negli anni ’90 era famosa assieme alle sue sorelle, le “Carlucci”, appunto.

Ma mentre le altre hanno cambiato attività, Milly è rimasta a tenere redini le salde delle prime serate di Rai 1. Ha sempre colpito per il suo fascino e la grande spigliatezza, e va detto che con gli anni è diventata sempre più bella. Oggi la conduttrice non è più una ragazzina, ha infatti superato i 65 anni ma non li dimostra affatto. Difficile dire che questa sia la sua vera età, perché Milly si presenta in splendida forma e con un fascino non comune.

Milly Carlucci sorprende: le foto da giovane sono da non credere

Fortunatamente non ha mai parlato di voler uscire di scena, e sicuramente tornerà nel 2022 con un’altra stagione di “Ballando con le Stelle”. Per lei oltre 40 anni di carriera, visto che ha iniziato a lavorare nel mondo dello spettacolo molto giovane. Nata a Sulmona nel 1954, ha debuttato nel mondo dello spettacolo nel 1972 vincendo un concorso di bellezza. Gli esordi in tv sono arrivati sul finire degli anni ’70, quando prese il posto della conduttrice Rosanna Vaudetti a “Giochi senza frontiere”.

Giovanissima, era molto diversa da oggi. Per cercare foto sue di un tempo, non serve spulciare il suo account Instagram, ma in rete si trovano immagini sorprendenti. Capelli vaporosi, a volte lunghi, non disdegnava di mettere in mostra il suo bel fisico con scollature e abiti aderenti. E va detto che anche oggi, pur essendo una signora molto fine ed elegante che non si mette in mostra, non manca di mettere il risalto la sua bellezza. Che come dicevamo, è rimasta praticamente intatta.