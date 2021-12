Grande Fratello Vip, tutto finito? “Se mi lascia non finisce il mondo”

Concorrente del Grande Fratello Vip 2021 torna single? Le dichiarazioni che non ti aspetti in casa: “Se mi lascia non finisce il mondo”.

I concorrente della casa del Grande Fratello Vip 2021 sono lontani dai propri affetti ormai da tre mesi. C’è chi è sicuro di trovare esattamente le cose al loro posto quando il reality finirà come Aldo Montano che, nel corso della venticinquesima puntata del reality ha potuto parlare con la moglie Olga che l’ha esortato a continuare l’avventura e c’è chi sta affrontando una situazione delicata.

E’ il caso di Alex Belli che, con la presenza in casa di Soleil Sorge, sta vivendo un periodo difficile con la moglie Delia Duran con cui ha avuto modo di confrontarsi in puntata.

Grande Fratello Vip, le dichiarazioni notturne di Alex Belli a Soleil Sorge

Delia Duran, negli scorsi giorni, ha annunciato la partenza da Milano per staccarsi dalla situazione che sta vivendo per il rapporto del marito Alex Belli con Soleil Sorge. “Sono stati giorni complessi… vi ringrazio per l’affetto che mi avete dimostrato ora mi dovete scusare ma ho proprio bisogno di scappare, di prendere del tempo per me stessa, lontano dai social, lontano dai gossip e lontano da casa..”.

Dopo la diretta con Alfonso signorini, Alex e Soleil hanno avuto un confronto notturno nel corso del quale l’attore ha confessato che se la moglie si fosse presentata nuovamente in casa per un confronto sarebbe andato via con lei.

Come riporta Biccy, inoltre, Alex pare intenzionato a rispettare il contratto trattandosi di lavoro. Quando, tuttavia, lascerà la casa di Cinecittà, se la situazione con Delia sarà difficile, non farà tragedie.

“Se usciti da qui io trovo una situazione che è irrisolvibile allora dirò ‘questa cosa del GF Vip ci ha messo davanti ad una prova e non siamo stati abbastanza forti, ne prendo atto e vado avanti’. Non finisce il mondo. vengo da un matrimonio finito, punto e basta. Inutile pensarci adesso, fino a che non usciamo e capiamo tutto non avremo la soluzione. Se non riesco a risolvere con Delia? Va bene amen. Io ce la metterò tutta, mi metterò al lavoro, questo è il mio obiettivo. Delia è la mia tranquillità, se non la trovo va bene così”.