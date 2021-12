Signorini lo ammette per la prima volta in diretta: Soleil ed Alex Belli spiazzati

Alfonso Signorini lo ha ammesso per la prima volta durante il corso della diretta del Grande Fratello Vip, lasciando Soleil Sorge ed Alex Belli senza parole: non se lo sarebbero mai aspettato.

Alfonso Signorini durante il corso della diretta di questa sera del GF Vip non poteva non parlare del rapporto che si è venuto a creare tra Alex Belli e Soleil Sorge.

L’ex stella di Centovetrine ha ammesso di essersi innamorato, durante lo scorso appuntamento, della sua compagna di viaggio ma poco prima della diretta di questa sera è entrato in crisi ammettendo che il gioco e la vita vera in questo momento si stanno intrecciando e non vuole in alcun modo che le dinamiche che lo vedono protagonista possano in qualche modo contaminare la sua vita reale e il matrimonio con Delia Duran anche se l’attrazione è forte.

Per questo motivo Alfonso Signorini ha voluto metterlo alla prova e a al GF Vip ha ammesso tutto per la prima volta.

Alex Belli e Soleil Sorge spiazzati da Signorini: la confessione in diretta

Alfonso Signorini ha chiamato Alex Belli in confessionale, chiedendogli come stesse visto che poco prima della diretta ha avuto un crollo. L’attore ha confidato i suoi dubbi e le sue perplessità, ammettendo di non voler rovinare il suo matrimonio con Delia Duran. Tant’è che una parte di lui vorrebbe che lei corresse nella casa più spiata d’Italia pronto a portarlo via.

Così il padrone di casa ha voluto metterlo alla prova e lo ha fatto raggiungere da Soleil Sorge.

Quando quest’ultima lo ha raggiunto in confessionale, Alfonso ha ammesso di avere un video che mostra alcuni atteggiamenti intimi tra loro e gli ha chiesto il permesso di poterlo mandare in onda, avvisandoli però che probabilmente il pubblico aveva già avuto modo di visionare il tutto sul web.

Loro hanno dato il loro permesso e il conduttore ha ammesso di averli messi alla prova in quanto il filmato in questione non era così compromettente come presentato, ma voleva testare la loro buona fede e hanno ampiamente superato il test. Il loro rapporto, per Signorini, è più vero e sincero che mai.