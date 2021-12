GF Vip daytime 6/12/21, il gieffino con le spalle al muro: gesto imperdonabile

Al GF Vip nessuno sembra credere nella buona fede del gieffino, che si è ritrovato con le spalle al muro e tutti contro.

Il daytime del GF Vip torna con il botto in questo inizio settimana con un appuntamento davvero speciale. In quanto durante la prima parte dell’appuntamento di oggi vengono mostrare al pubblico del piccolo schermo degli italiani le dinamiche che vedono protagonisti i vipponi, mentre la seconda parte consiste in uno speciale collegamento con Alfonso Signorini che rivelerà in anteprima che cosa vedremo durante la diretta di questa sera.

L’appuntamento quotidiano di oggi parte diretto con Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè. Il rapporto tra i due è arrivato in maniera definitiva al capolinea. Tant’è che lui ha scelto di mandare lei al televoto e quest’ultima non ha potuto fare a meno di mostrare tutta la sua delusione. In quanto nonostante la conoscenza sia giunta al capolinea, lei gli vuole ancora bene ma il nuotatore è stato categorico affermando che è stato addirittura male a causa sua e che gli è salito il vomito dal nervoso.

I due sembrerebbero essersi chiariti dopo lei è crollata e si sono abbandonati in un tenero abbraccio, ma la puntata di oggi non finisce di certo qui perché i colpi di scena sono ancora tutti.

Alex Belli con le spalle al muro al GF Vip: tutti i concorrenti contro di lui

Impossibile anche non parlare del rapporto tra Soleil Sorge e Alex Belli. Quest’ultimo ha ammesso di essersi innamorato di lei ma al tempo stesso amare anche sua moglie, ma come avrà reagito quest’ultima? Sicuramente non bene, considerato che durante la diretta di venerdì sera ha scelto di non avere alcun confronto con con lui.

I compagni di viaggio dell’ex stella di Centovetrine non bene e non credono alle sue parole, convinti che non si possano amare due persone contemporaneamente e si chiedono come mai lui non abbia mai tutelato Delia durante questo percorso nella casa del Grande Fratello Vip.

Alex e Soleil non sono gli unici ad attrarsi, baci e coccole non mancano nemmeno per Sophie Codegoni e Gianmaria Sainati che non vogliono più nascondersi. Queste due coppie, come annunciato da Alfonso Signorini, saranno le protagoniste della puntata di questa sera.

Spazio ovviamente anche alle tre nominate, che avranno un blocco interamente dedicato a loro. In particolar modo Lulù Selassiè che si confronterà di nuovo con Maria Monsé. Senza dimenticare le incomprensioni nate durante la cena organizzate dalle Principesse, che questa sera si emozioneranno anche per una sorpresa a loro riservata.

Anche Patrizia Pellegrino, che è tra le concorrenti in nomination, avrà modo di raccontarsi come mai prima d’ora nella casa più spiata d’Italia.