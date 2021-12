“Ad un certo punto ho detto basta”: inedita confessione di Caterina Balivo

Caterina Balivo è il nome di una delle conduttrici più seguite ed amate, proprio perché è un volto quotidiano di Rai 1. Con i suoi programmi intrattiene i telespettatori, dimostrando sempre una grande positività e allegria. In realtà dietro quel sorriso, si nasconde una donna forte che affronta la vita a muso duro.

Se credi che nel mondo dello spettacolo sia tutto rose e fiori, ti sbagli perché anche Caterina Balivo, amatissima presentatrice televisiva, in realtà vive delle grandi difficoltà. In genere si pensa che basti fare fare clic nei profili social dei personaggi famosi per sapere tutto di loro, ma non è così. Dietro le foto e i video delle vacanze in compagnia, si nascondono dei dettagli che solo i diretti interessati conoscono. Senza filtri e ipocrisie varie, la conduttrice svela tutta la verità sulla gravissima crisi vissuta.

Sempre pronta ad ascoltare le storie degli altri, Caterina Balivo, intrattiene con tanta professionalità il pubblico a casa. Essere famosi implica delle responsabilità oltre i privilegi che si posseggono. Infatti, proprio per questa ragione ritiene di dover confessare la verità dei fatti, e di non nascondersi dietro un dito condividendo un messaggio falso e ipocrita.

Non è l’unica del mondo dello spettacolo a soffrire. La recente confessione di Sandra Milo ha sconvolto il pubblico a casa, perché le parole rivelate sono drammatiche, per cui è molto difficile riuscire a trattenere le lacrime.

Tra le difficoltà, anche per chi ha sempre mostrato tanta spensieratezza, in realtà si nasconde un dramma molto più intenso e difficile da gestire.

Caterina Balivo racconta la crisi senza ipocrisie

Parlare di crisi non è facile, anche perché c’è molta possibilità che le persone giudichino situazioni del genere. Avere pregiudizi implica non sfruttare il proprio spirito di osservazione. Ciò significa non comprendere davvero le cose come stanno, finendo per cadere negli stereotipi sociali. Un artista che ha deciso di andare al di fuori di essi è il cantante che racconta la verità del trauma senza paura di essere criticato. Allo stesso modo, Caterina Balivo si lascia andare in una testimonianza a cuore aperto.

E’ il salotto di Verissimo e la conduttrice dell’iconico programma, Silvia Toffanin, ad accogliere la collega. La presentatrice di Mediaset è nota per mettere a proprio agio gli ospiti che ogni settimana nel consueto appuntamento della domenica, si raccontano senza filtri e censure.

La Balivo è la protagonista dell’intervista, ed è proprio durante questa puntata del format di canale 5, che decide di sfatare una volta per tutte il mito della famiglia perfetta.

E’ sposata con Guido Maria Brera, un manager finanziario di grande successo, con il quale ha costruito una bellissima famiglia. Infatti, al duo si sono aggiunti sia i figli della precedente unione del manager, che gli altri due avuti con Caterina, il maggiore Guido Alberto e la piccola Cora.

Si tratta di una famiglia allargata, di cui la conduttrice afferma che anche se è felice insieme a tutti loro, non nasconde le difficoltà. Infatti, ciò che vuole esprimere è che essere così uniti e felici implica dei sacrifici.

La famiglia perfetta non esiste, lei stessa afferma che per essere arrivati a questo punto hanno dovuto lottare, e soprattutto affrontare una crisi di coppia. La drammaticità dell’evento è stata causata dalle tensioni provocate dalla pandemia di coronavirus, alla quale i due coniugi hanno risposto diversamente.

Infatti, proprio questo diversità ha finito per accentuare le distanze. Da una parte Caterina non vedeva l’ora di tornare a vivere la vita, dall’altra Guido avrebbe preferito prendersi del tempo per stare in piena riservatezza.

Insomma, la pandemia di coronavirus ha causato non pochi problemi. Oltre a quelli di salute sono subentrate difficoltà psicologiche e sociali di grande importanza, che la stessa conduttrice ha vissuto sulla sua pelle.

Conclude l’intervista affermando che superare la crisi è stato difficile, perché bisogna lavorare ogni giorno sul rapporto. L’ingrediente segreto per rimanere uniti non è raggiungere la perfezione, ma è necessario che ci sia l’arma più potente che esista: l’amore. Nel suo caso, è stato proprio questo a fare la differenza.

Non bisogna essere ipocriti perché le crisi esistono, ma dove c’è l’amore si è più forti.