Lulù Selassiè, parole importanti per Manuel Bortuzzo: la reazione di lui spiazza

Lulù Selassiè ha pronunciato parole importanti nei confronti di Manuel Bortuzzo al Grande Fratello Vip, ma la reazione di lui ha spiazzato tutti durante il corso della diretta di canale 5.

Lulù Selassiè questa sera potrebbe abbandonare la casa del GF Vip per volere del pubblico del piccolo schermo. Per questo motivo Alfonso Signorini, prima di comunicare il volere dei telespettatori, ha dato un’ultima opportunità alla giovane principessa di potersi chiarire con Manuel Bortuzzo.

La conoscenza tra i due è stata fatta piena di alti e bassi e spesso lui ha scelto di allontanarsi perché ha confidato di essere esasperato dai suoi gesti. Affermando anche di dissociarsi pubblicamente da quanto lei ha fatto o detto nella casa del GF Vip. Tant’è che venerdì scorso l’ha perfino nominata durante la fase delle nomination.

Lulù ha colto al volo questa possibilità e prima di sapere il verdetto del pubblico del piccolo schermo ha pronunciato parole importanti per Manuel Bortuzzo.

Manuel Bortuzzo reagisce alle parole importanti di Lulù Selassiè

Lucrezia Selassiè, come abbiamo avuto modo di potervi anticipare, ha approfittato della possibilità che il padrone di casa ha dato lei, ha deciso di pronunciare parole importanti nei confronti di Manuel Bortuzzo.

La principessa non ha potuto fare a meno di mostrare una certa delusione per il gesto del nuotatore, che ha scelto di nominarla dissociandosi da lei, ammettendo però che nonostante tutto il bene che lei prova nei suoi confronti c’è ancora e durerà per tutta la vita.

Dopo tali parole importanti il pubblico del piccolo schermo era curioso di sapere che cosa ne pensasse Manuel Bortuzzo, ma quest’ultimo, ancora una volta, ha scelto il silenzio senza esporsi più di tanto su quanto affermato dalla sua compagna di viaggio. Segno che ancora una volta per lui il rapporto è giunto al capolinea. Anche se poco prima aveva ammesso di non portare alcun rancore nei suoi confronti, ma oltre una lieve conoscenza non ha più intenzione di andare.