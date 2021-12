Era una cantante di Amici: ecco com’è e cosa fa oggi

Essere un talento del format più amato di Canale 5, Amici di Maria De Filippi, significa aver guadagnato non poca notorietà. Infatti, anche se passano gli anni, i fan ricordano sempre con nostalgia e affetto i personaggi che più tra tutti li hanno conquistati. Lei nello specifico ha stravolto la sua vita, te la ricordi?

Con Amici di Maria De Filippi, non si scherza! La trasmissione è in onda da circa 20 anni, ci sarà un motivo? Il talent in questione riesce ogni anno ad ottenere un livello di share non indifferente, soprattutto a sfornare degli artisti che raggiungono grandi traguardi nel mondo del canto, della danza e persino della televisione. Diversi sono gli ex concorrenti che oggi sono delle star affermate nel settore della televisione, esplorando persino ambiti come quello della conduzione. La stella in questione era ed è molto amata, ed oggi si mostra in modo inedito.

La fama e il successo degli ex concorrenti di Amici di Maria De Filippi sono il punto di arrivo per i talenti, ma non finisce qui. Perché è proprio da questo obiettivo che poi se ne aggiunge un altro, non essere delle meteore, anzi rendere longeva la notorietà ottenuta. Diciamo che in molte situazioni le star cadono in questo, ma c’è stato chi nonostante le difficoltà ha raggiunto tutti i suoi sogni. E’ il caso della cantante più amata!

Per quest’ultimo e gli altri talenti gli anni passano, e nel frattempo si prendono nuove strade, si cambia vita, e si cresce insieme alle esperienze fatte. Nel caso dell’artista di oggi, sono stati diversi i successi.

Ex concorrente di Amici torna nel mondo dello spettacolo!

Restando sempre in tema di vecchie glorie, le si guarda con una certa nostalgia. E’ chiaro, nel corso degli anni le stelle del programma sono state diverse, e ognuno si è affezionato ad alcune di esse. Anche il ballerino stellare per eccellenza è cambiato, nonostante il tempo, rimane tutt’ora un grandissimo artista seguito ed amato. Nel caso della stella di oggi, possiamo dire che ne ha fatta tanta di strada, soprattutto è tornata su Canale 5!

Si tratta di Samantha Fantauzzi! Correva l’anno 2004, siamo alle quarta edizione del programma di Maria De Filippi. Diciamo che siamo quasi agli albori del talent, quando il set televisivo era più piccolo, e ancora dovevano calpestare quel palco tanti altri artisti che hanno fatto la storia.

Samantha è stata una cantante molto amate, spontanea, genuina e bravissima, ma nonostante ciò non ha ottenuto la vittoria. A soffiargli il posto è stato proprio il suo ex fidanzato Leon Cino, il ballerino strepitoso di origine albanese.

Ad oggi, non sono più una coppia, perché dalle parole della stessa cantante è trapelato che per lui ci sono state delle “distrazioni” che li hanno fatti allontanare. Passata la giovane età, adesso sono due persone adulte, ma la stessa ricorda con dispiacere l’accaduto perché non se lo aspettava.

In ogni caso, ad oggi fa coppia con Simone Buccini e la strada per il successo è andata avanti. Ha partecipato allo spettacolo Footloose, e anche a “Poveri ma belli” al fianco di artisti del calibro di Massimo Ranieri.

Ma è nel 2021 che c’è la svolta perfetta per tornare in tv. Infatti, come si può vedere dalla foto che testimonia il suo “prima, dopo e durante”, è attualmente un personaggio fisso di All Together Now al fianco di Michelle Hunziker!

Insomma, nonostante il tempo, i personaggi di grande talento si ricordano con affetto. Soprattutto chi ha la musica nel cuore, non potrà mai stare lontano dalle canzoni e dalle forti emozioni.