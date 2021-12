Fiction Mediaset 2022, grandi emozioni in arrivo: tutti i titoli

Fiction Mediaset 2022: tante nuove serie tv su Canale 5, ecco le anticipazioni di cosa accadrà nella prossima stagione televisiva del Biscione

Per Canale 5 e le sue fiction è stato un anno indubbiamente positivo. Grande successo anche per Mediaset e le sue produzioni, entrate nel cuore del pubblico e che hanno centrato degli ottimi risultati in termini di ascolto. Non solo Rai, quindi, ma anche il “Biscione” può dire di aver fatto sicuramente centro. Nell’anno che sta per finire sono tanti i successi che possono essere messi in archivio: su tutti, senza dubbio c’è “Buongiorno Mamma” e “Svegliati amore mio”, ma notevole è stato anche l’apprezzamento per “Luce dei tuoi occhi” e “Storia di una famiglia perbene”.

Insomma, le principali fiction proposte da Mediaset hanno fatto centro, e ora non resta che provare ad alzare l’asticella e proseguire su questa strada, provando a migliorare ancora. Ecco perché ci sono interessanti prospettive per il 2022. Attori come Sabrina Ferilli, Giuseppe Zeno, Anna Valle e Raoul Bova sono diventati un po’ i simboli delle serie Mediaset, e sicuramente torneranno sullo schermo.

Fiction Mediaset, grandi novità in arrivo nel 2022

Ma non mancheranno i volti nuovi che arriveranno nel 2022: da Fosca Innocenti con Vanessa Incontrada e Francesco Arca. Saranno tra i protagonisti Più forti del destino, serie in costume che vede nel cast un trio di attrici (Loretta Goggi, Laura Chiatti e Giulia Bevilacqua, e con loro Sergio Rubini). Altro pezzo forte è sicuramente Viola come il mare. Sarà interpretata da Francesca Chillemi e Can Yaman, una coppia che promette faville.

In arrivo anche Giustizia per tutti con Raoul Bova e L’ora con Claudio Santamaria. E chiaramente non mancheranno i sequel importanti: da Buongiorno Mamma! a Lady Corleone, senza dimenticare “Il Patriarca” con Claudio Amendola. Nel 2022 dovrebbe tornare anche Sabrina Ferilli nel poliziesco “I Pinguini di Ponte Milvio”. E attenzione alla sorpresa Massimo Ranieri, anche lui prossimo protagonista di una nuova serie tv di cui non si sa ancora nulla.