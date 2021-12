Alex Belli e Soleil Sorge non si nascondo più: svolta al Grande Fratello Vip

Alex e Soleil sono inarrestabili, il dato è tratto! I nomi dei gieffini più criticati dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, sono pronti alla bufera in arrivo. Personaggi di perno all’interno della casa più spiata d’Italia, hanno deciso di non nascondersi più e di comportarsi per come desiderano senza filtri e censure. Niente può ormai placare i sentimenti che provano l’uno per l’altra.

Le cose si stanno mettendo fin troppo bene per Alex e Soleil al Grande Fratello Vip. I due vipponi sono molto amati dal conduttore, Alfonso Signorini, ma nello specifico sono le opinioniste che sembrano spesso sostenere prima una parte e poi l’altra della coppia. Sonia Bruganelli e Adriana Volpe spesso li salvano dalla nomination dei compagni rendendoli immuni, ma non solo. Perché anche il pubblico adora la gieffina. Le dinamiche tra i concorrenti sono imprevedibili, ma tra loro due sta accadendo qualcosa di inaspettato. Le distanze sono annullate, e il bene non può che straripare dai loro occhi.

Hanno rubato la scena gli altri compagni, ma quello che più hanno fatto Alex e Soleil, è stato incontrarsi ed innamorarsi perdutamente. A loro avviso si parla di attrazione artistica ed intellettuale, ma i fatti, specialmente gli ultimi, indicano qualcosa che già all’esterno è stato evidente nelle prime puntate.

Tra le notizie salta fuori il fiocco azzurro al Grande Fratello Vip, news per i vipponi che non credono ai loro occhi. Fortunatamente, non ci sono litigi, anche se le polemiche sono sempre in corso, e soprattutto dopo l’ultimo evento si prevede una guerra.

L’amore è imprevedibile, perché le frecce di Cupido colpiscono e basta, alla rinfusa. La verità però è venuta a galla, nonostante le bugie e i segreti posti in essere: adesso non si può tornare indietro! Ecco i retroscena dei loro sentimenti confessati in diretta.

Alex e Soleil senza censure, liberi di viversi senza paure!

Come si può dire di no alla complicità e alla passione? E’ chiaro che quando si prova una certa attrazione, condita anche dallo sviluppo iniziale di una bella amicizia, la direzione intrapresa non è così scontata. Se uno dei due è davvero amico, si continua nell’amicizia, in caso contrario sappiamo tutti a cosa porta. Tra le novità Alfonso Signorini fa un vero colpaccio con un vip, infatti ne vedremo delle belle. Al momento però, niente, neanche i nuovi ingressi, sembrano aver placato la loro passione, anzi adesso è inarrestabile!

La foto è più chiara di mille parole: sono sempre più intimi. Ma cosa si sono sussurrati alle orecchie? Gli innamorati riempiono il cuore di gioia, ma i due vipponi in questione, soprattutto Alex, hanno qualcuno già fuori il programma. Che sia l’effetto bolla del Grande Fratello Vip a favorire un fuoco di paglia, o si tratta di qualcosa d più?

Quello è che è certo sono i frame di questo video. Entrambi affermano l’inconfessabile: “E’ meglio lasciare andare le cose così come sono anziché allontanarsi”, dice la stessa Soleil. La gieffina sembrava turbata, anzi credeva che Alex la stesse traendo in inganno tramato con la moglie dell’attore, Delia, ma in realtà lei si sta avvicinando sempre più all’amico di cui non può fare più a meno.

Quando ci si innamora, al primo step, le sensazioni che si provano sono potentissime e non si può stare lontano dal proprio amore. La loro intimità manifesta chiaramente un amore in corso, perché è già sbocciato! Lo stesso Alex afferma “Non posso stare senza questi occhietti, che senza telecamere chissà cosa dicono.”

Insomma, adesso non ci sono più dubbi: sono troppo intimi e vicini. Che sia l’ennesima strategia, o davvero sono caduti nel tranello dell’amore? Tra le tante bugie e giochi, l’unica cosa vera sono proprio i sentimenti che parlano più di qualsiasi altra cosa.

Restiamo aggiornati, perché il silenzio di Delia sembra presagire la quiete prima della tempesta.