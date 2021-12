Con l’asciugatrice hai un alleata fidata nel gestire i tuoi panni, specialmente nel periodo invernale e nelle aree più fredde, nelle quali il sole non si vede spesso. E’ vero che riuscire a farne la corretta manutenzione sembra più difficile del previsto, in realtà lo è solo nel dirsi, con questa guida imbattibile il farsi si rivelerà un gioco da ragazzi.

Senza un elettrodomestico come l’asciugatrice come asciughi i tuoi panni? E’ chiaro che ne esistono di tantissime tipologie, a pompa di calore, a scarico, oppure anche di diverse classi energetiche. Ma tutte compiono la stessa magia: asciugano e rendono profumati i tuoi capi! Il problema si manifesta nel caso della manutenzione, perché le parti che la compongono sono diverse, e devono anche essere trattate in un certo modo. Non temere, perché con questi trucchetti del mestiere non avrai alcun problema, anzi farai tutto in grande velocità.

Riuscire a svolgere tutte le faccende non è così semplice. Anche per l’asciugatrice bisogna porre in essere una serie di operazioni che non solo la rendono più efficiente, ma ne rendono la funzionalità più longeva. Fare una corretta manutenzione significa salvaguardare i meccanismi e gli usi che puoi fare di questo elettrodomestico, perché esiste una soluzione salvavita!

Manutenzione asciugatrice in poche e semplici mosse!

Se vuoi rendere ancora più imbattibile la tua alleata dell'asciugatura, ricorda che le tecniche del pulito devono essere rispettate. Ricorda che a lungo andare gli elettrodomestici si rovinano, è normale, ma se te ne prendi cura nel modo più opportuno, ti dureranno nel corso degli anni. Non sai come fare? Ti svelo il segreto di cui non ne potrai più fare a meno!

Innanzitutto, pensa al tuo elettrodomestico come suddiviso in tante parti, ognuna trattata in un certo modo. Non c’è nessuna confusione, ti basta avere chiare le idee di partenza per avere un risultato veloce e pratico.

Per prima cosa isola l’asciugatrice dalla rete elettrica per non rischiare di rimanere fulminato. Dopo di ciò, assicurati che la stai pulendo non dopo che l’hai utilizzata, ma nel momento in cui essa è fredda al tatto, altrimenti potresti surriscaldare tutto.

Lo sportello e la sua guarnizione, si sporcano spesso di lanugine. La parte trasparente puliscila con un panno umido, mentre per la guarnizione usane uno in microfibra e svolgi con cura l’operazione. Perché se rimane lanugine, lo sportello si chiuderà con difficoltà, o peggio potrebbe non chiudersi affatto!

La lanuggine è nemica anche del filtro! Questo deve essere pulito, altrimenti non solo sporcherà i tuoi panni igienizzati, ma anche si incepperà e potrebbe mandare in pappa tutto il meccanismo. Prendi un panno e sciacqualo con cura perché è uno strumento tanto fondamentale, quanto delicato.

Passa al contenitore dell’acqua, la parte che accumula l’acqua presa dai panni in asciugatura. Estrailo, svuotalo e se ci sono residui di sporco, passaci un panno in microfibra imbevuto di acqua tiepida e dell’aceto di vino, in modo da eliminare anche il calcare che potrebbe danneggiare tutto.

Dulcis in fundo, occupati del meccanismo di asciugatura, è proprio questo che separa i panni dall’acqua e rende efficiente la funzione dello strumento. In certi casi, come nell’asciugatrice in cui questa funzionalità è automatica e in quelle a pompa di calore, non devi fare nulla. Ma se sei fuori questi casi, allora riprendi il panno e passalo senza paura!