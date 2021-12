Credi che la pulizia dei tappeti sia una delle incombenze più faticose e complicate della giornata? Non ti sbagli, purtroppo a volte sembra che nonostante i prodotti e gli strumenti del pulito in azione, tutto rimanga vano. Ma non preoccuparti, perché esistono dei trucchetti che renderanno la loro manutenzione pratica e veloce, senza danneggiare nessun tessuto. Non ci credi? Ti svelo come fare.

Da sempre i tappeti sono all’interno delle abitazioni degli elementi di arredo molto ricercati ed apprezzati, peccato che la pulizia rende un po’ complicato prendersene cura. Con il tran tran quotidiano è difficile riuscire a stare dietro a tutto, ma è necessario compiere quelle operazioni fondamentali che rendono la tua dimora a prova di polvere, acari e batteri di qualsiasi tipologia. A tutto c’è rimedio, ecco come devi fare.

Sapete che per prima cosa per prendervi cura dei tappeti potete mettere dei sotto-tappeti che ne preservano il materiale? E’ chiaro che qui si fa riferimento a quelli che sono dei tessuti pregiati, ma anche di grande valore affettivo, per cui rimboccati le maniche perché ho in serbo per te degli accorgimenti imbattibili.

Innanzitutto, definisci per bene il materiale di cui sono fatti, perché la soluzione esiste. Non pensare che sia impossibile avere dei tappeti duraturi e senza acari, perché se c’è il rimedio per un parquet perfetto, figurati se non si può trovare il trucco per i tuoi tessuti.

Con la loro presenza in casa subito l’atmosfera diventa unica, segue il tuo gusto personale, e dona all’ambiente delle sfumature ricche di stile. Proprio per queste ragioni devi conoscere il trucchetto che renderà tutto perfetto.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Pulire il frigorifero: i trucchi veloci e infallibili

I tappeti perfetti esistono, ecco come prendersene cura

E’ chiaro che i materiali di cui sono fatti sono molto delicati. Infatti, oltre alla serie di operazioni da porre in essere, bisogna fare estrema attenzione. In casa ci sono sempre delle aree che sono un po’ più complesse da sistemare, è il caso del box doccia con il trucco imbattibile, perché è chiaro che ci sono delle difficoltà maggiori. Senza paura, guarda la tecnica che non solo ti farà fare tutto in modo molto più pratico, ma ti garantisce un risultato ottimo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Come pulire gli infissi? I trucchi facili e veloci

Dopo aver individuato il materiale di cui sono fatti i tuoi oggetti di arredamento preferiti, prendi in mano una scopa di saggina e mettete via una volta per tutte l’aspirapolvere e il battitappeti.

Questa notizia sembra avere dell’assurdo, ma in realtà per garantire la pulizia che vorresti, devi eliminare l’aspirapolvere, per quanto sia pratica e veloce, e il battitappeti, il motivo? Danneggiano in modo irreparabile i tuoi tappeti!

La scopa di saggina è invece lo strumento ideale e perfetto. Passala con costanza, e vedrai che non solo si accumuleranno meno acari e polvere, ma anche il tuo tappeto sarà più longevo e apparirà in perfette condizioni nonostante gli anni che passano.

Che cosa fare se si macchiano? Anche in questo caso esiste la soluzione perfetta. Diciamo che dipende anche dalla tipologia della macchia. In ogni caso la prima operazione da fare è prendere una carta assorbente e tamponare lo sporco, senza strofinare, altrimenti rovinerai ancora di più il tessuto.

Dopo di ciò, prendi un po’ d’acqua gasata e cospargila sul tappeto, ma se la macchia è più aggressiva e ostinata ti servirà uno spray dalla miscela esplosiva. Prendi due cucchiai di detersivo e altri due di aceto di vino bianco per un litro d’acqua, lascia agire per due minuti e poi asciuga con cura.

Se la macchia persiste, sai che un efficiente smacchiatore è la schiuma da barba? Prendine un po’ e lascia agire, e poi sciacqua con acqua minerale. Vedrai che i rimedi della nonna, non sbagliano mai!