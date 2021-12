Test: scegli un quadro e ti dirò cosa nasconde la tua personalità

Scegli un quadro e ti dirò cosa nasconde la tua personalità con questo divertente test

Se ci pensate bene, un’opera d’arte mostra il mondo visto dagli occhi dell’artista e una realtà che può essere letta in modo uguale anche da chi guarda il quadro.

Non a caso, le opere più importanti servono anche come cartolina di apertura di una epoca specifica.

Il test del quadro serve proprio a questo: rivelare cosa nasconde la tua indole, la tua parte di estro celata dalla razionalità.

Scopriamo insieme come fare il test del quadro

Test: scegli il quadro e ti dirò cosa nasconde la tua personalità

In questo test del quadro ti proponiamo sei dipinti diversi. Scegli quello che più ti affascina e leggi la risposta corrispondente al numero scelto.

Solo così potrai scoprire il tuo lato artistico nascosto dalla tua razionalità.

Iniziamo il divertimento!

1) “La persistenza della memoria” di Salvador Dalì

Questo quadro rivela che sei una persona molto estrosa e che ha tanta voglia di scherzare e giocare.

Allo stesso tempo, sei anche una persona molto consapevole di se stessa.

Cerchi di celare questo tuo lato, ma sappiamo benissimo che a te interessa quello che dicono gli altri e cosa pensano di te.

Sai di essere una persona narcisista e ciò ti dà la forza per dare il tuo massimo e credere fermamente in te stesso anche nei momenti più bui.

Delle volte, ti fermi e inizi a riflettere sui grandi quesiti della vita e dell’essere umano.

2) “Las Meninas” di Diego Velázquez

Questo dipinto rivela che sei una persona che vive fuori dagli schemi e ama perdersi nel dettagli. Non hai tempo da perdere in cose superficiali e sei sempre alla ricerca del tuo successo professionale.

Questa tua costante voglia di fama ti porta a sacrificare i rapporti con le persone a cui tieni di più. Proprio per questo, ti invitiamo a ricalibrare le tue priorità in modo tale da non perdere nessuno andando avanti per la tua strada.

Occhio, perché potresti pentirtene.

3) “La notte stellata” di Vincente Van Gogh

Se hai fatto questa scelta, significa che sei una persona che non ama la propria vita, perché hai vissuto esperienze che ti hanno fatto soffrire tanto e per questo cerchi di scappare nel tuo mondo immaginario.

Ciò ti motiva a leggere, pitturare e a ricercare l’arte per rimanere calmo e trovare la forza per affrontare la vita di tutti i giorni.

Nonostante il tuo passato difficile, sei comunque una persona ottimista ed è proprio per questo che ogni volta che cadi sai come rialzarti e andare avanti.

4) “La morte di Marat” di Jacques–Louis David

Sei una persona talvolta nostalgica, che preferisce guardare al passato piuttosto che andare avanti.

Per te non esistono mezze misure e tutto quello che ti circonda o è bianco o è nero, o è buono o è cattivo.

Sei una persona che sa cosa fa e dà sicurezza agli altri. Chi ti circonda, infatti, ti considera una persona superba.

Per te la bellezza non è assolutamente soggettiva e ha degli specifici criteri per essere valutata.

5) “L’urlo di Munch” di Edvard Munch

Se hai fatto questa scelta significa che sei una persona che mette molta passione in tutto ciò che fa.

Questo quadro è stato dipinto durante l’espressionismo tedesco, uno dei momenti più bui dell’umanità, ma è servito come monito nell’oscurità per sopravvivere.

Nonostante sia un dipinto difficile da elaborare, questa immagine attira totalmente la tua attenzione.

Sei una persona che preferisce la durezza della vita, piuttosto che una bella bugia solo per farti star bene.

Vuoi vederci sempre chiaro