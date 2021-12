Trasformazione assurda con Vite al limite: è un’altra persona

Tra le paladine di Vite Al Limite c’è una paziente divenuta vera fonte di ispirazione per molti spettatori da casa. Scopriamo cosa fa oggi

I personaggi e le storie dei protagonisti di “Vite al limite” entrano nel cuore del pubblico ormai da anni. Il docu-reality ch racconta il percorso di recupero di persone affette da obesità incolla al video gli spettatori americani e quelli italiani da anni. Sono sette le stagioni andate in onda, e anche se ora il programma si è fermato a causa del Covid, l’attesa per la prossima stagione è sempre altissima.

Negli Stati Uniti il programma si chiama “My 600 lbs life” e come in Italia è molto seguita. Nel nostro paese la trasmissione va in onda su Real Time. Spesso gli spettatori sperano che i protagonisti della trasmissione continuano a far parlare di sé anche dopo il programma. Quando riescono a guarire dall’obesità grave spesso raccontano la loro esperienza e aiutano altre persone in difficoltà.

Leggi anche – Perde 100 kg con Vite al limite: il cambiamento è impressionante

L’ex paziente di Vite al Limite e la sua sensazionale trasformazione

E’ il caso di Diana Bunch, che una volta uscita dal percorso di recupero aveva promesso di apparire spesso in talk show e rendere tutti partecipi della sua esperienza. Invece ha finito con l’eclissarsi e di fatto sparire. Di lei si sa poco, ma grazie a “Tv Showcase” si è scoperto qualcosa di più concreto. La battaglia della donna contro l’obesità prosegue, anche perché lei vuole aiutare le altre persone in difficoltà a guarire.

Leggi anche – Trasformazione formidabile con Vite al limite: pesava quasi 300 kg, oggi è così

Quello che colpisce è il suo incredibile dimagrimento. Era partita come persona gravemente obesa, e già dopo il percorso della trasmissione ha completamente cambiato aspetto. Inoltre, ha proseguito con un regime di vita sano e regolare, diventando col tempo sempre più magra. Ecco perché oggi appare decisamente diversa e davvero molto in forma: sembra proprio un’altra.