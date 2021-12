Incredibile: sarà cancellato lo storico discorso di Natale?

Il discorso di Natale è a rischio? Pare proprio di si. La notizia sarebbe clamorosa ma pare che ci siano grosse possibilità che venga cancellato

Uno dei momenti più importanti del Natale è sicuramente il discorso da parte delle figure istituzionali più rappresentative. In tutti i paesi, presidenti e ministri effettuano questo discorso per augurare buone feste al proprio popolo. Il discorso più importante è sicuramente quello della Regina Elisabetta. Una tradizione che va avanti dal 1957 e che non si è mai fermata. Almeno fino ad oggi.

Nel corso degli anni, Sua Maestà ha spesso registrato il discorso di Natale qualche ora prima della messa in onda, solitamente intorno alle 15 inglesi. Queen Elizabeth riserva ogni anno un pensiero per le persone che hanno avuto difficoltà e fa gli auguri al popolo britannico. L’anno scorso il discorso fu molto commovente perché Elisabetta ricordò le vittime del Covid-19.

Ma quest’anno potrebbe arrivare una clamorosa novità dopo sessantaquattro anni: il discorso alla popolazione della Regina Elisabetta potrebbe saltare. Scopriamo insieme i motivi che potrebbero portare a questa incredibile decisione e vediamo perché l’anziana sovrana starebbe per prendere questa decisione. Ovviamente, in Gran Bretagna c’è un grosso dibattito sulla vicenda.

Il discorso di Natale cambia canale?

Le recenti polemiche tra la Royal Family e la BBC potrebbero portare ad una clamorosa novità: il discorso di Natale, previsto per il 25 dicembre, potrebbe andare in onda su un’altra rete. È dal 1957 che la televisione pubblica inglese manda in onda il discorso della Regina Elisabetta. Questa tradizione potrebbe essere interrotta dopo più di sessant’anni.

Il documentario The Princess and The Press, mandato in onda dalla BBC nonostante la richiesta di revisione da parte dei legali della Royal Family, avrebbe interrotto i rapporti tra le due parti. La tv pubblica ha recentemente perso la causa nei confronti della monarchia inglese e ha dovuto pagare un milione e mezzo di sterline (circa 1,7 milioni di euro) per aver mandato in onda nel 1995 un’intervista rubata a Lady Diana.

A rischio anche il concerto di Natale, che si terrà nell’Abbazia di Westminster. Pare che i legali della Famiglia Reale inglese abbiano comunicato alla BBC la volontà di trasmettere il concerto su un’altra rete. Alcune indiscrezioni provenienti dalla Gran Bretagna parlano di una forte volontà di William e Kate di “punire” l’emittente pubblica inglese a causa della messa in onda del documentario. Il concerto potrebbe essere trasmesso in esclusiva da ITV, una rete privata.